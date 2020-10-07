AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدينتنا الحبيبة| قرار جديد من تركى آل الشيخ بشأن نادي ألميريا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:14 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، تدشين المرحلة الأولى من تطوير ستاد ألميريا .

وكتب "آل الشيخ" على حسابه عبر الفيسبوك: "غدا إن شاء الله، المؤتمر الكبير لتدشين المرحلة الأولى من تطوير ستاد ألميريا، بين محمد العاصي المدير التنفيذي لنادينا، وعمدة المدينة رامون فيرنانديز باتشيكو، وهذه خطوة من خطوات التطوير التي نقوم بها لمدينة ألميريا الحبيبة ولجمهور النادي".

وتابع: "والحمدلله الآن الفريق من ضمن مصاف الفرق المنافسة، وتحتوي تشكيلته على نجوم دوليين، ويعتبر من أصغر الفرق في معدل الأعمار في إسبانيا كلها بكل درجاتها.. وحققنا في سوق الانتقالات أرقامًا قياسية في بيع اللاعبين، واستقطاب أكثر من 18 نجما في ميركاتو واحد".

وأضاف: "نخطط بإذن الله لما هو أجمل للنادي وأهل المدينة والجمهور.. بالتوفيق إن شاء الله".

ووجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصار أكتوبر المجيد.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " : "اهنئ مصر وشعبها وقائدها البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكري انتصار اكتوبر المجيد  "

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #6اكتوبر احتفالا بالذكرى الـ 47 بانتصار أكتوبر على العدو الصهيوني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حلم تركي آل الشيخ.. ألميريا يحتاج الفوز فى مباراتين للصعود إلى الدوري الإسباني

رسميا.. فريق تركي آل الشيخ يفشل في الصعود للدوري الإسباني

تركي آل الشيخ ينشر مقطع فيديو لجورج وسوف

24 مليون يورو.. تركي آل الشيخ يعلن عن الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإسباني

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية

تركي آل الشيخ يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

ترشيحاتنا

فيفي عبده تكشف عن سبب عدم حضورها حفل زفاف أمير شاهين

وفاة مدرب نادي فارسكور داخل الملعب.. وانهيار ابنه واللاعبين

القرار وصل.. مصدر فى الجبلاية يكشف عن مستجدات أزمة إيقاف مرتضى منصور

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي لبيع أزارو إلى الاتفاق السعودي.. وحسم الصفقة الليلة

تفاصيل دعوى قضائية ضد مصلحة الشعب المصري

مفاجأة جديدة.. تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثريا وفوزية تتحديان المجتمع بأول مطعم للنساء في السعودية .. شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة واحدة في الأسبوع

بالضفائر.. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث إطلالة.. شاهد