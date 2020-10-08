برلماني: نتوقع موجة ثانية وثالثة ورابعة من فيروس كورونا

قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الإعلان عن قرب الإنتهاء من إنتاج لقاح مصري لعلاج فيروس كورونا يعتبر سبق علمي جبار وهو أمر مشرف لمصر وللبحث العلمي فيها.





واضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن التوصل لانتاج لقاح مصري لعلاج فيروس كورنا يعتبر إضافة جديدة ولابد أن نشجع القائمين على هذا العمل العظيم، وايضا لابد من تشجيع المواطنين على التطوع واجراء تجارب على اللقاح الجديد ونشجع المرضى من المتطوعين ويكون هناك متابعة دقيقة للمريض.





وأكد عضو مجلس الصحة فى مجلس النواب أنه من المتوقع ان يكون هناك موجه ثانية وتالتة ورابعة وخامسة لفيروس كورونا ومن الممكن أن تنتهي الموجه الاولي وينتهي معها الفيروس للابد لان العالم كله يجهل حقيقة الفيروس.





وقد أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي بإسم وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه جاري إتمام جميع الموفقات للإعلان عن لقاح مصري لعلاج فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المصل تم الانتهاء من تجاربه ما قبل الإكلينيكية داخل المركز القومي للبحوث.





وأضاف "عبد الغفار"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن المصل مازال في مرحلة الانتهاء من الأمور المتعلقة بالموافقات من هيئة الدواء المصرية للبدء في تجارب الدواء على المرضى من المتطوعين.





وأشار إلى انه فيما يخص احتمالية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، فإن الدولة دائما تستعد للأسوأ ولكن تتمنى الأفضل، وبالتالي فإن المستشفيات الجامعية جزء من المنظومة الصحية لديها خطة واضحة للتعامل مع الوضع في حال حدوث موجة ثانية.