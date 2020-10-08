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حوادث

السيطرة على حريق نشب بشقتين في سوهاج

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:00 م
صدى البلد
أنغام الجنايني

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على حريق نشب بشقتين سكنيتين بمركزين بالمحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، أخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى يُفيد بورود بلاغًا من إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق بشقتين سكنيتين بمركزين بسوهاج.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الرابع، بمركز البلينا، ملك المدعو "باسم. خ.خ"، 34 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب نشوب الحريق هو ماس كهربائي وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية.

كما تبين نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية، بالطابق الثاني بناحية الديابات دائرة مركز أخميم، ملك المدعو "عزالدين. أ. م"، 54 عامًا، موظف، ويُقيم بذات الناحية، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم ورجح بأن يكون سبب احتراق محتويات المنزل هو ماس كهربائي.

تم الدفع بسيارتي اطفاء للسيطرة على الحريق واخماده قبل امتداده للشقق المجاورة.

تم نفي الشبهة الجنائية بكلتا الوقعتين.

حرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدا، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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