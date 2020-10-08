استاد القناة يستضيف مواجهة منتخب السويس والزرقا بالقسم الثاني

تلقى نادي القناة خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يشير إلى أنه تقرر بشكل نهائي استضافة مواجهة منتخب السويس والزرقا، والمقرر لها يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا على استاد القناة القديم ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري القسم الثاني.





وكان مجلس إدارة نادي منتخب السويس طلب أن يتم إقامة اللقاء على استاد القناة وجاء الترحيب من مجلس إدارة نادي القناة برئاسة عماد الخواجة في ظلّ العلاقة الطيبة بين الناديين.





وقامت الجهات الأمنية بالموافقة على لعب المباراة بإستاد القناة القديم بالإسماعيلية، ووصل الفاكس الرسمي بالفعل منذ ساعات.



