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فن

بإطلالة أنيقة.. ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور لها

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:41 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
ندى فكري
نشرت الفنانة ريهام أيمن، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت ريهام أيمن بإطلالة أنيقة وارتدت بلوزة باللون الأحمر ليكشف عن جمالها وأناقتها.

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من الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام أيمن في الماكياج على الألوان الناعمة وفلتر انستجرام الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما رفعت شعرها البنى القصير  بطريقه جذابه لتبرز ملامح وجهها.

كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامى إمام.

ويُذكر أن ريهام أيمن بدأت مسيرتها الفنية وهي لاتزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق (فيروس) الغنائي والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز حيث رشحها لتعمل في مسلسل (محمود المصري) عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون والتي من أبرزها (حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات)، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها (صرخة نملة، دكان شحاتة).
بإطلالة أنيقة.. ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور لها
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