بإطلالة أنيقة.. ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ريهام أيمن ، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





وظهرت ريهام أيمن بإطلالة أنيقة وارتدت بلوزة باللون الأحمر ليكشف عن جمالها وأناقتها.





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من الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام أيمن في الماكياج على الألوان الناعمة وفلتر انستجرام الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما رفعت شعرها البنى القصير بطريقه جذابه لتبرز ملامح وجهها.





كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامى إمام.



