رئيس جامعة بنها: الاستجابة لمنظومة الشكاوى الحكومية بنسبة 98%

استعرض الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها تقرير إنجاز منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى الأسبوع الأول من أكتوبر الجارى.









وكشف التقرير أن جامعة بنها قد حققت معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها خلال شهر يوليو 2020 وفقا للتقرير الصادر من منظومة الشكاوى الحكومية الموحد لمجلس الوزراء ، حيث استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية بجامعة بنها 326 شكوى منذ بداية عام 2020 وحتى 5 أكتوبر 2020 بنسبة زيادة قدرها 34% عن عام 2019 وتم التعامل مع تلك الشكاوى إلكترونيًا ، ما يعكس تنامي ثقة المواطن في فعالية المنظومة ويزيد عدد المترددين على وسائل توصيل الشكاوى.





وأكد التقرير الذى عرضه محمود عبيد المشرف العام على منظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة وأعده خالد العربى مسئول منظومة الشكاوى أنه تم فحص ومراجعة 928 شكوى تم الرد على 902 شكوى بنسبة إنجاز كلى 98% ، حيث أن بعض موضوعات الشكاوى التي تلقتها المنظومة من المواطنين تتطلب جهدًا وتنسيقًا بين أكثر من جهة وعلى أكثر من مستوى لاتخاذ القرارات بشأنها ، أو تحديد اختصاص الجهات أو اختصار بعض الإجراءات في التعامل معها تمهيدا لتحقيق الاستجابة أو لتحسين مدة الرد على أصحاب هذه الشكاوى والطلبات.





وأوضح التقرير أنه بدراسة موضوعات الشكاوى وتصنيفها وفقا للقطاعات المختلفة، فقد جاءت الشكاوى والطلبات المرتبطة بقطاع الخدمات الصحية في المرتبة الأولى بواقع 258 شكوى، تم إنجاز 99% منها ، يليها شكاوى وطلبات قطاع التعليم بنسبة بواقع 192 قد تم إنجاز 98% منها , ثم شكاوى وطلبات القوى العاملة والتشغيل بواقع 186 وقد تم إنجاز 98% منها ، كما سجل قطاع المعاملات المالية عدد 4 شكاوى وتم إنجاز نسبة 100% منها.





كما تبين أنه بدراسة موضوعات الشكاوى وتصنيفها وفقا للجهات الحكومية الفرعية، فقد جاءت الشكاوى والطلبات المرتبطة بالمستشفيات الجامعية في المرتبة الأولى بواقع 261 شكوى ، وتم إنجاز 99% منها ، يليها شكاوى وطلبات كلية الحقوق 36 شكوى بنسبة إنجاز 97% وكلية العلوم 36 شكوى بنسبة إنجاز 100%, الطب البشري 34 شكوى بنسبة إنجاز 100% , الهندسة بشبرا 26 شكوى بنسبة إنجاز 96%.





من جانبه قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها إن الفترة الماضية قد شهدت تطورا ملموسا في أداء منظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة، من حيث الاهتمام بشكاوى المواطنين، والتحول من التعامل التقليدي مع الشكاوى ورقيًا إلى وميكنة دورة العمل من خلال المنظومة، مما أدى لسرعة حسمها، حيث يقوم فريق عمل المنظومة بالجامعة بتسجيل شكاوى المواطنين على المنظومة تيسيرا عليهم، وبما يحقق الحد من تردد المواطنين على كليات ووحدات الجامعة، وتوفيرا للوقت والجهد والنفقات، وخاصة بالنسبة للشكاوى التي يتطلب فحصها والبت فيها واتخاذ إجراءات معينة من اكثر من جهة داخل الجامعة.





وأشار السعيد إلى أنه تم ربط 3 جهات فرعية جديدة إلكترونيًا بالمنظومة ليصل عدد الجهات المرتبطة بها إلى 22 جهة فرعية تابعة لجامعة بنها وذلك لزيادة عدد مقدمي الخدمة بالجامعة، كما تم تطوير البناء التنظيمي لرفع كفاءة وفعالية التعامل مع شكاوى المواطنين، وتنفيذ ورش عمل والقيام بزيارات ميدانية بمختلف الجهات الفرعية التابعة للجامعة.