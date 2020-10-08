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رياضة

نجم برشلونة الجديد يتحدث عن ميسي وكرستيانو.. ماذا قال؟

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:56 م
صدى البلد
عمر سلامة

يتطلع ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الجديد، سيرجينيو ديست، لمواجهة يوفنتوس في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020/2021 .

 

وأوقعت القرعة برشلونة في المجموعة السابعة التي تضم كلًا من يوفنتوس، دينامو كييف وفينيرفاروش، وبالتالي، ستكون هنالك مواجهتين منتظرتين بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.


وأجرى ديست حوارًا مع شبكة "بي إن سبورتس" تحدث في البداية عن أيامه الأولى مع برشلونة، وقال: "إنه لأمر رائع حقًا أن أكون في أكبر نادٍ في العالم، لقد قابلت ميسي بالفعل، وكان كل شيء على ما يرام".


وتابع: "عندما شاهدت ميسي في صالة الجيم، كانت لحظة خاصة ومميزة جدًا بالنسبة لي بعد مباراة سيلتا فيجو (في الدوري الإسباني)".


وأضاف: "توقيعي لبرشلونة حلم وتحول إلى حقيقة، كنت أرغب دائمًا في اللعب مع هذا النادي الكبير، اتصل بي وكيلي وعندما علمت بأنه يمكنني الانتقال إلى برشلونة، لم أتردد كثيرًا". 


وعن طموحاته: "ما زلت شابًا لكني أحب التحديات، لهذا السبب اخترت برشلونة، أريد أن ألعب في أعلى مستوى وأتطور، آمل أن أكون جيدًا وأساعد هذا الفريق".


واختتم تصريحاته بالحديث عن مباراة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا: "اللعب مع ميسي ضد كريستيانو رونالدو سيكون لحظة خاصة جدًا، علينا الفوز بتلك المباراة".

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