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محافظات

بتكلفة 38 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتابع تطوير كورنيش النيل ببنها

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:24 م
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية يتابع تطوير كورنيش النيل ببنها
إبراهيم الهوارى
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم بجولة لمتابعة آخر المستجدات التي تتم في أعمال التطوير بالمنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها وكذلك كورنيش النيل بمدينة بنها وكفر شكر المركزى.




واستهل الهجان الجولة بمتابعة سير الأعمال التى تتم على مدار الساعة بكورنيش النيل بمدينة بنها مشددا على سرعة تنفيذ الأعمال فى الوقت المحدد لها موجها بضرورة الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة، مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل، والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء.


وقال المحافظ ان أعمال التطوير تبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى بتكلفة 38 مليون جنيه، حيث تشمل  التطوير أعمال الممشى المواجه لمبنى المحافظة وامتداده ، وتجديد كافة عناصره مع الاهتمام بالتشجير، وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات، مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.


كما تفقد المحافظ أعمال تجميل ورصف مداخل ومخارج المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها ، حيث تم الانتهاء من تجميل وتشجير جميع الجزر الوسطى، والمداخل والمخارج أمام المنطقة الاستثمارية والمواجهة لها، لإضفاء اللمسة الجمالية على المنطقة بعد الانتهاء من إنشائها بالكامل، وبدء طرحها للمستثمرين، كما تم الانتهاء من أعمال الرصف ودهان البلدورات داخل المنطقة وخارجها.


وتابع الهجان جولته بتفقد مستشفى كفر شكر المركزى لدفع الاعمال نظرا لقرب الافتتاح الرسمى لها، مؤكدا على سرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية طبقا للجدول الزمنى المحدد.
بتكلفة 38 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتابع تطوير كورنيش النيل ببنها
بتكلفة 38 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتابع تطوير كورنيش النيل ببنها
بتكلفة 38 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتابع تطوير كورنيش النيل ببنها
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