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تعليم

مستند ..الشروط النهائية والحد الآدني للقبول بأقسام كلية البنات عين شمس 2020

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:13 م
صدى البلد
حسام الفقي

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية البنات جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "انه سيتم وضع رابط بموقع الكلية لمعرفة نتيجة التشعيب عن طريق رقم جلوس الثانوية العامة خلال ساعات وتستطيع الطالبة معرفة القسم بالدرجات المعلنه الآن لكل قسم .

الجدير بالذكر أقر اجتماع مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس المنعقد بتقنية الفيديوكونفرنس اعتماد خطط التعليم الهجين بكل كليات الجامعة والتى راعت إختلاف طبيعة الدراسة بكل كلية.


قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد" واستعدت الكلية لاستقبال الطلاب بالحرم الجامعي مع اول ايام الدراسة وتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي بالالتزام بالتعليم الهجين من داخل المنازل وتقليل عدد ايام الحضور بمقر الجامعة.



وأضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لـ صدي البلد ان الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية الانترنت بالكامل داخل الكلية بالاضافة الي دورات تدربية لاساتذة الجامعة للحصول الي أعلي النتائج بطريقة التعلم عن بعد وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات الى نصف السعة الاستعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الايام المقررة للحضور الي ثلاثة ايام فقط وباقي ايام الاسبوع يكون عن طريق التعليم الاونلاين.


وأشارت الدكتورة رقية أن الكلية تشهد تطورا في البنية التحتية وتدعيم جميع معامل الكمبيوتر بشبكات الانترنت مما يؤدي الي سهولة في التعامل مع الطلاب.



مستند ..الشروط النهائية والحد الآدني للقبول بأقسام كلية البنات عين شمس 2020
مستند ..الشروط النهائية والحد الآدني للقبول بأقسام كلية البنات عين شمس 2020
مستند ..الشروط النهائية والحد الآدني للقبول بأقسام كلية البنات عين شمس 2020
مستند ..الشروط النهائية والحد الآدني للقبول بأقسام كلية البنات عين شمس 2020
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