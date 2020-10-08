محافظ كفر الشيخ: إعادة المظهر الجمالي بمصيف بلطيم وإزالة التعديات بدسوق

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال النظافة، والتشجير، ورفع المخلفات والقمامة المتراكمة بنطاق مدينة مصيف بلطيم والحملة الميكانيكية لإعادة المظهر الجمالي.





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أكد اللواء هاني عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه أشرف على أعمال النظافة، رفع القمامة، والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تقصير، مشيرًا إلى أن النظافة عنوان الحضارة والرقي في المجتمع، وتدل على حسن السلوك الحضاري ورقي المدينة.





وأضاف عبد القوي، أن مدينة مصيف بلطيم تشهد تغييرًا واضحًا في مستوى النظافة، بمشاركة العاملين بقسم النظافة، و نواب مجلس المدينة.





وأشار إلى أنه جارٍ رفع جميع المخلفات والأتربة بالطرق، مشددًا على أهمية المتابعة اليومية لمنظومة النظافة، وزيادة نشر الوعى لإعادة المظهر الحضاري في جميع شوارع وميادين أو مداخل ومخارج المدينة لإظهاره بالمظهر الحضاري كمدينة سياحية.





وأكدت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق من إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية، بحضور المهندس محمد عثمان مدير الإدارة الزراعية والإدارة الهندسية على مساحة 250م تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمشاركة المجتمع المدني عمل خط لتصريف مياه الأمطار بطول 42م بقرية سنهور المدينة.

