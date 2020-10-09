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أخبار العالم

البرازيل تسجل 27750 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الجمعة أنها سجلت 27750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. 

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات فى البلاد ارتفع إلى خمسة ملايين و28444، وارتفعت الوفيات بواقع 729 إلى 148957.

وتؤكد الأرقام أن البرازيل، بسكانها البالغ عددهم 210 مليون نسمة، هى ثانى أكبر دولة تسجل فيها الوفيات بعد الولايات المتحدة والثالثة بأكبر عدد من الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، إن عقار "هيدروكسى كلوروكين" هو الحل وهدية من الله لعلاج الوباء.

وقال الرئيس الذى يروج بشكل دائم لهذا الدواء المضاد للملاريا ، كعلاج فعال ضد فيروس كورونا، "علينا أن نعتنى بكبار السن، ولكن بخلاف ذلك، علينا العمل لأن الله اعطانا الكلوروكين .

وحذرت مؤسسة أوزوالدو كروز (فيوكروز) ، مركز الأبحاث الطبية البرازيلي الشهير ، من أن البلاد قد تواجه موجة جديدة من الوباء "مع اتجاه طويل الأجل" وأوصت "بتعزيز تدابير الحماية".
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