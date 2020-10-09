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مرأة

أنيقة وكاجوال.. 10 صور تكشف عن إطلالات بيلا حديد في عيد ميلادها

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:22 ص
بيلا حديد
بيلا حديد
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هاجر هانئ
يصادف اليوم الجمعة الموافق، 9 أكتوبر عيد ميلاد عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد والتي أتمت اليوم عامها الـ24، وعلى الرغم من صغر سنها إلا أنها حققت نجاحا كبيرا وأصبحت من أشهر عارضات الأزياء حول العالم.

واعتادت بيلا حديد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورها، حيث تميل إلى ارتداء ملابس كاجوال ولا تحب الملابس الكلاسيكية أو فساتين السهرة، ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال صورها التي تنشرها عبر حسابها على السوشيال ميديا.

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وتظهر بيلا حديد بالملابس والإطلالات التي تكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي، كما تحرص على إتباع أحدث صيحات الموضة، وعلى الرغم من ذلك تحرص على ارتداء ملابس غير تقليدية في كثير من الأحيان.

وتحرص عارضة الأزياء الأمريكية  على اختيار الأزياء والصيحات غير التقليدية والغريبة إلى حد ما، كما تتميز إطلالاتها بأنها تجمع بين الجرأة والأناقة فهي تعتمد في الكثير من الأحيان على الأزياء الجريئة وغير التقليدية.

ولا تعتمد  بيلا حديد فى الكثير من الأحيان على استخدام مساحيق المكياج  مما يكشف عن جمالها الطبيعي وتفضل تسريحات الشعر البسيطة غير المبالغ فيها.

جدير بالذكر أن عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، بيلا حديد، قد حصلت على لقب "أجمل امرأة في العالم" وهذا بحسب معيار "Golden Ratio" أو القاعدة الذهبية، التي تحدد المقاييس المثالية للجمال.

وتفوقت بيلا على مجموعة من النجمات العالميات، أبرزهن شقيقتها جيجي حديد، وكاتي بيري، وبيونسيه وكارا ديليفين، وتم تصنيفها كأجمل امرأة بمعدل جمالي وصلت نسبته إلى 94%، وفق معايير نظرية القاعدة الذهبية التي ابتكرها اليونانيون القدماء، والقائمة على دراسة مقاييس وخطوط الوجه وتناسقها.

أنيقة وكاجوال.. 10 صور تكشف عن إطلالات بيلا حديد في عيد ميلادها
أنيقة وكاجوال.. 10 صور تكشف عن إطلالات بيلا حديد في عيد ميلادها
أنيقة وكاجوال.. 10 صور تكشف عن إطلالات بيلا حديد في عيد ميلادها
أنيقة وكاجوال.. 10 صور تكشف عن إطلالات بيلا حديد في عيد ميلادها
أنيقة وكاجوال.. 10 صور تكشف عن إطلالات بيلا حديد في عيد ميلادها
أنيقة وكاجوال.. 10 صور تكشف عن إطلالات بيلا حديد في عيد ميلادها
أنيقة وكاجوال.. 10 صور تكشف عن إطلالات بيلا حديد في عيد ميلادها
أنيقة وكاجوال.. 10 صور تكشف عن إطلالات بيلا حديد في عيد ميلادها
أنيقة وكاجوال.. 10 صور تكشف عن إطلالات بيلا حديد في عيد ميلادها
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