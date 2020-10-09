بايدن يتهم ترامب بتحريض متطرفين على اغتيال حاكمة ولاية ميشيجان

اعتبر المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، يحرض المتطرفين من أمثال أولئك الذين خططوا لاختطاف جريتشن ويتمير حاكمة ولاية ميشيجان.









وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال بايدن، في تصريح نشره أمس الخميس على موقعه الإلكتروني: "عندما كانت الحاكمة ويتمير تحمي سكان ولايتها من الوباء المميت، دعا الرئيس ترامب إلى تحرير ميشيجان".





واتهم بايدن منافسه مجددا، بـ "التساهل مع التعصب والكراهية اللذين غطت موجتهما البلاد كلها".





وسبق أن انتقد ترامب مرارا، حاكمة ميشيجان، وهدد بوقف التمويل الفيدرالي لهذه الولاية إذا لم تتوقف حكومتها عن محاولة تنظيم تصويت في الانتخابات الأمريكية المقبلة عن طريق البريد بسبب انتشار فيروس كورونا.





وفي وقت سابق، قال مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، إنه أحبط مؤامرة لاختطاف والإطاحة بحاكمة ميشيجان الديمقراطية جريتشن ويتمير.





وأصبحت ويتمير هدفا للمشككين في وجود فيروس كورونا المستجد، بعد فرض إجراءات صارمة ألغاها أحد القضاة الأسبوع الماضي.