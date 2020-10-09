AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن يتهم ترامب بتحريض متطرفين على اغتيال حاكمة ولاية ميشيجان

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:22 ص
المرشح الديمقراطي
المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن
Advertisements
أحمد محرم
اعتبر المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحرض المتطرفين من أمثال أولئك الذين خططوا لاختطاف جريتشن ويتمير حاكمة ولاية ميشيجان.


وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال بايدن، في تصريح  نشره أمس الخميس على موقعه الإلكتروني: "عندما كانت الحاكمة ويتمير تحمي سكان ولايتها من الوباء المميت، دعا الرئيس ترامب إلى تحرير ميشيجان".

واتهم بايدن منافسه مجددا، بـ "التساهل مع التعصب والكراهية اللذين غطت موجتهما البلاد كلها".

وسبق أن انتقد ترامب مرارا، حاكمة ميشيجان، وهدد بوقف التمويل الفيدرالي لهذه الولاية إذا لم تتوقف حكومتها عن محاولة تنظيم تصويت في الانتخابات الأمريكية المقبلة عن طريق البريد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قال مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، إنه أحبط مؤامرة لاختطاف والإطاحة بحاكمة ميشيجان الديمقراطية جريتشن ويتمير.

وأصبحت ويتمير هدفا للمشككين في وجود فيروس كورونا المستجد، بعد فرض إجراءات صارمة ألغاها أحد القضاة الأسبوع الماضي.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب عن اختيار بايدن لـ هاريس كنائبة له: قرار مثالي.. فيديو

بسبب كورونا.. بايدن يتهم ترامب بالخيانة والكذب

اتهام 6 أشخاص في ميتشجان بالتخطيط لخطف حاكمتها والإطاحة بالحكومة

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران.. وطبيب ترامب يعلن عودته إلى مهام عمله قريبا.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

ترشيحاتنا

يغفلها الكثيرون.. علامات مبكرة تكشف سرطان الرئة.. تعرف عليها

محافظ الإسكندرية: حصلنا على مليار و100 مليون جنيه من قيمة التصالح ..فيديو

المتهمان بقتل فتاة المعادي يعترفان: هدفنا سرقة حقيبتها

فتاة تبكي على الهواء.. فقدت بصري خلال جلسة تنظيف بشرة بالليزر ومليش غير ربنا والقانون

القبض على 2 من المتهمين في واقعة مقتل فتاة المعادي

دعاء لراحة القلب والبال.. أذكار وأدعية مأثورة رددها يوميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مؤثر حصد ملايين الإعجابات.. كلب أليف يحمي طفلة من توبيخ والدتها.. شاهد

عائلة تنفق 70 ألف جنيه في سبيل إنقاذ وعلاج كلب ضال.. اعرف القصة

مريض يضطر إلى خلع أسنانه بنفسه بـ كماشة صدئة بسبب أزمة كورونا.. شاهد