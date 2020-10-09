داليا أشرف: انطلاق معرض تراثنا للمنتجات اليدوية غدا ولمدة 6 أيام

المذاع على قناة دي إم سي، والذي تقدمه الإعلامية داليا أشرف، فقرة خاصة عن معرض ترثنا ، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات فى مركز مصر للمعارض الدولية. خصص برنامج "8 الصبح"





وقالت داليا أشرف، إن المعرض ستنطلق فعالياته غدًا، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس غدا السبت وحتى 15 أكتوبر الجاري.

وطالبت المواطنين بالذهاب إليه ولكن بالالتزام بارتداء الكمامة للوقاية من كورونا.





وقال حسام الدين محمد أحد المشاركين فى معرض ترثنا ، إنه يشارك فى المعرض بأدوات منزلية تم تصنيعها يدويًا ومن المواد الخشبية، موضحًا أن المنتجات التى يصنعها سيعرضها فى المعرض.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" أن المعرض فى العام الحالي يضم حوالى 500 مصنع، ووعدت داليا حسام بالذهاب للمعرض والشراء منه بعض المنتجات.





وفى نفس السياق قالت ناهد أمين، إحدى المشاركات فى المعرض، إنها تشارك بملابس تراثية، وبالشكل العصري، وليس بالشكل القديم.





ولفتت إلى أن كل قطعة يتم تصنيعها بها روح، وأكد أن هناك ملابس كثيرة على شكل الملابس الموجودة فى سيناء وأشارت إلى أنها تحب هذا النوع من الملابس ولذلك قامت بالإبداع فى تلك الأشياء، والتى نالت اعجاب الكثير.



