بعد شهور من التعافي.. دراسة تكشف عن تأثير فيروس كورونا على العين

كشفت تقارير حالة جديدة عن ظهور تأثير جديد لـ فيروس كورونا في العين.





أظهر تقرير جديد أنه تم العثور على آثار للمرض الفيروسي في عين امرأة تبلغ من العمر 64 عامًا بعد شهرين من تعافيها.





بعد فترة وجيزة من خروجها من المستشفى، أصيبت بألم في كلتا عينيها ، بسبب تراكم السوائل. أوضح الباحثون بالتفصيل امرأة تبلغ من العمر 64 عامًا تم تشخيص إصابتها بالفيروس التاجي كورونا في أوائل فبراير واختبارها سلبيًا بعد 18 يومًا من الإقامة في المستشفى،





بعد أن خضعت لعملية جراحية في مارس، كان عليها إجراء عملية إضافية في أبريل، أظهرت خلالها عينات أنسجة العين دليلًا على وجود بروتينات فيروسية، وفقًا لفريق من المستشفى العام لقيادة المسرح المركزي في ووهان، الصين.





لجمع النتائج التي توصلوا إليها ، والتي نُشرت لاحقًا في JAMA Ophthalmology ، نظر الفريق في مريض مصاب سابقًا بـ فيروس كورونا COVID-19.





أصيب الشاب البالغ من العمر 64 عامًا بسعال جاف لمدة خمسة أيام وإسهال لمدة تسعة أيام قبل أن يذهب إلى المستشفى.





بعد إجراء اختبار مسحة الأنف، تم تشخيص إصابتها بـ فيروس كورونا ، لكن لم يكن لديها أعراض تنفسية أو عينية خطيرة أثناء إقامتها في المستشفى. وجد الأطباء أنها مصابة بحمى تصل إلى 37.8 درجة مئوية ووجدت الأشعة المقطعية على الصدر أنماطًا من التشوهات في الرئتين، و





وبحلول اليوم الثامن عشر ، اختفت أعراضها وتلقت اختبارين سلبيين ، بدأت تعاني من ألم مستمر في العين اليسرى وفقدان حدة البصر. بعد ثلاثة أيام، ظهرت نفس الأعراض في عينها اليمنى.





اكتشف الأطباء أنها كانت تعاني من نوبة الجلوكوما الحادة؛ حالة خطيرة في العين تحدث عندما يرتفع ضغط السائل داخل عينك بسرعة.





لم يكن من الممكن خفض ضغط العين بالأدوية ، لذلك قرر الأطباء أنها بحاجة إلى إجراء عملية جراحية في العين، ومع ذلك فقد اضطرت إلى إجراء عملية جراحية مرة أخرى بسبب الضغط الذي لا يمكن السيطرة عليه في عينها اليمنى.





حصل الباحثون على عينات دم وأنسجة من المريض أثناء الجراحة وكذلك من مريض آخر كان مصابًا بمرض الجلوكوما ولكن ليس COVID-19 لتأكيد شكوكهم.





أظهرت النتائج وجود مستضدات، أو بروتينات فيروسية ، على القزحية وعلى الملتحمة الغشاء المخاطي الذي يغطي الجزء الأمامي من العين.





تم العثور أيضًا على بروتينات مستقبلات ACE2 في الملتحمة، بعد شهرين من نتيجة اختبار المرأة إيجابية.





وخلص الباحثون إلى أنه "بناءً على هذه النتائج فإن العين هي أيضًا أحد الأعضاء المستهدفة للعدوى الفيروسية بالإضافة إلى الرئتين".





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