AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد شهور من التعافي.. دراسة تكشف عن تأثير فيروس كورونا على العين

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:28 م
تأثير فيروس كورونا
تأثير فيروس كورونا على العين
Advertisements
حياة عبد العزيز
كشفت تقارير حالة جديدة عن ظهور تأثير جديد لـ فيروس كورونا في العين.

أظهر تقرير جديد أنه تم العثور على آثار للمرض الفيروسي في عين امرأة تبلغ من العمر 64 عامًا بعد شهرين من تعافيها.

أوضح الباحثون بالتفصيل امرأة تبلغ من العمر 64 عامًا تم تشخيص إصابتها بالفيروس التاجي كورونا في أوائل فبراير واختبارها سلبيًا بعد 18 يومًا من الإقامة في المستشفى، بعد فترة وجيزة من خروجها من المستشفى، أصيبت بألم في كلتا عينيها ، بسبب تراكم السوائل.

بعد أن خضعت لعملية جراحية في مارس، كان عليها إجراء عملية إضافية في أبريل، أظهرت خلالها عينات أنسجة العين دليلًا على وجود بروتينات فيروسية، وفقًا لفريق من المستشفى العام لقيادة المسرح المركزي في ووهان، الصين.

لجمع النتائج التي توصلوا إليها ، والتي نُشرت لاحقًا في JAMA Ophthalmology ، نظر الفريق في مريض مصاب سابقًا بـ  فيروس كورونا COVID-19.

أصيب الشاب البالغ من العمر 64 عامًا بسعال جاف لمدة خمسة أيام وإسهال لمدة تسعة أيام قبل أن يذهب إلى المستشفى.

وجد الأطباء أنها مصابة بحمى تصل إلى 37.8 درجة مئوية ووجدت الأشعة المقطعية على الصدر أنماطًا من التشوهات في الرئتين، وبعد إجراء اختبار مسحة الأنف، تم تشخيص إصابتها بـ فيروس كورونا ، لكن لم يكن لديها أعراض تنفسية أو عينية خطيرة أثناء إقامتها في المستشفى.

وبحلول اليوم الثامن عشر ، اختفت أعراضها وتلقت اختبارين سلبيين، بدأت تعاني من ألم مستمر في العين اليسرى وفقدان حدة البصر. بعد ثلاثة أيام، ظهرت نفس الأعراض في عينها اليمنى.

اكتشف الأطباء أنها كانت تعاني من نوبة الجلوكوما الحادة؛ حالة خطيرة في العين تحدث عندما يرتفع ضغط السائل داخل عينك بسرعة.

لم يكن من الممكن خفض ضغط العين بالأدوية ، لذلك قرر الأطباء أنها بحاجة إلى إجراء عملية جراحية في العين، ومع ذلك فقد اضطرت إلى إجراء عملية جراحية مرة أخرى بسبب الضغط الذي لا يمكن السيطرة عليه في عينها اليمنى.

حصل الباحثون على عينات دم وأنسجة من المريض أثناء الجراحة وكذلك من مريض آخر كان مصابًا بمرض الجلوكوما ولكن ليس COVID-19 لتأكيد شكوكهم.

أظهرت النتائج وجود مستضدات، أو بروتينات فيروسية ، على القزحية وعلى الملتحمة الغشاء المخاطي الذي يغطي الجزء الأمامي من العين.

تم العثور أيضًا على بروتينات مستقبلات ACE2 في الملتحمة، بعد شهرين من نتيجة اختبار المرأة إيجابية.

وخلص الباحثون إلى أنه "بناءً على هذه النتائج فإن العين هي أيضًا أحد الأعضاء المستهدفة للعدوى الفيروسية بالإضافة إلى الرئتين".

اقرأ ايضا:
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيدات أكثر عرضة .. فيروس كورونا يصيب بالاكتئاب بعد الشفاء منه

مفاجأة من العيار الثقيل.. المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات COVID-19 ولكنها تقضي على الالتهابات البكتيرية

الأطفال لديهم قدرة استيعاب للمادة الفيروسية أكثر من البالغين

الاطفال أكثر عرضة للمواد الفيروسية| متعافو كورونا معرضون للإصابة بمرض خطير.. وأدوية المناعة تحارب الفيروس

حلول سريعة لتحسين تلف القلب والرئة بعد التعافي من COVID-19

مرتدو النظارات أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

وفقا لإحصائيات الكاف.. محمد الشناوي أفضل من التاجناوتي حارس الوداد

حمادة بقرة.. القصة الكاملة للتنمر على مرشح الفيوم.. والضحية: مستمر فى حملتى

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

بعد وفاة مرشحة القائمة الوطنية لمجلس النواب.. ما مصير مقعدها؟

بعد تدخل بوتين.. أرمينيا وأذربيجان يوافقان على وقف إطلاق النار

الرجل الأقوى فى الحرس الوطني.. إعلامية: مشعل الأحمد صنع استراتيجية فريدة لاستقرار الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شهور من التعافي.. دراسة تكشف عن تأثير فيروس كورونا على العين

بـ مكياج هادئ.. أماني كمال تبرز جمالها على إنستجرام

بفستان أصفر.. رانيا يوسف تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها