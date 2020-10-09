جامعة حلوان فى أسبوع.. تشارك في المعرض السنوي الـ13 للثقافات العسكرية.. والتربية الموسيقية تنظم دورات تدريبية للراغبين في تعلم الموسيقى

للمرشحين لكلية التجارة بجامعة حلوان بتنسيق 2020 .. 8 أوراق مطلوبة لاستكمال ملف التقديم

لكل فئات المجتمع.. كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان تنظم دورات تدريبية للراغبين في تعلم الموسيقى

ذاكرة أكتوبر 2020.. جامعة حلوان تشارك في المعرض السنوي الـ13 للثقافات العسكرية









أعلنت جامعة حلوان خلال الاسبوع عن العديد من الدورات التدريبية للطلاب و اعضاء هيئة التدريس كما اعلنت عن الاعديد من البرامج و القرارات الجديدة بها ، و فى هذا التقرير نعرض لكم اهم الاحداث بالجامعة طوال الاسبوع









ينظم مركز الإبداع الموسيقى بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان دورات تدريبية جديدة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذ الدكتور كرم ملاك، عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة ابتسام مكرم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور هيثم نظمي، مدير المركز.









وتقام فعاليات هذه الدورات خلال شهر أكتوبر الجاري ونوفمبر وديسمبر، حيث يستقبل المركز الراغبين فى تعلم قواعد الموسيقى العربية والعالمية وقراءة المدونة الموسيقية وتعلم العزف على الآلات العربية والغربية وإتقان الغناء بنوعيه العربى والعالمى.









وتتركز رسالة المركز في نشر الوعي الثقافي والفني لدى فئات المجتمع المختلفة (أطفال - شباب - كبار" ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع بتنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية.









وحرصت إدارة المركز على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة جميع الدارسين من نشر الملصقات التوعوية وتعقيم وتنظيف غرف الدراسة والتأكد من سلامة الوافدين على المركز من حيث قياس الحرارة وتعقيم أثناء عملية الدخول والحرص على تواجد العلامات الاسترشادية للحفاظ على مسافات التباعد ولبس الكمامات.









جدير بالذكر أن الأوراق المطلوبة للأطفال هي صورة شهادة الميلاد، وصورة بطاقة ولي الأمر، و٢ صورة شخصية، والأوراق المطلوبة للبالغين هي صورة البطاقة الشخصية و٢ صورة شخصية.









شاركت جامعة حلوان في المعرض السنوي الثالث عشر للثقافات العسكرية (ذاكرة أكتوبر 2020)، والذي عقد في الفترة من 4-6 أكتوبر الجاري ببانوراما حرب أكتوبر ونظمته هيئة البحوث العسكرية، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.









وقدّم طلاب جامعة حلوان برعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مجموعة من الأعمال الفنية واللوحات تشمل 12 لوحة وجدارية و3 أعمال مجسمة نحت، حيث ضم المعرض أعمالا خاصة بانتصارات أكتوبر من لوحات جدارية ولوحات جواش ولوحة موزيك تتزين بعلم مصر وتعبر عن النصر، ويتوسط المعرض شعار قناة السويس مجسم، وعمل نحتى آخر يمثل شعار القوات المسلحة وصورة بخامة الفحم للرئيس الراحل "محمد أنور السادات"، وصورة بخامة الفحم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.









وشاركت الإدارة العامة لرعاية الشباب بفريق عمل من ٧ طلاب كان لهم دور مشرف لجامعة حلوان، وذلك بإشراف الأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ راشد عصام، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، والأستاذ طارق محمد عرفان، مدير إدارة النشاط الفني، وتم تدريب الطلاب من قبل مسئولي النشاط الفني بالجامعة وهم الدكتورة منال الوكيل، وناهد سيد سالم، وهنداوي رمضان عبد الحليم، وأحمد يحيى عبد الفتاح.









علنت كلية التجارة بـ جامعة حلوان الأوراق المطلوبة لتقديم الملف الخاص بالطلاب الجدد بالفرقة الأولى للعام الجامعى 2020 .2021 ، كما أعلنت عن فتح باب التقدم للكشف الطبى للطلاب.

ينشر"صدى البلد" الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية وهى:





- بطاقة الترشيح الخاصة بمكتب التنسيق + 5 صور.





-أصل شهادة الثانوية العامة +5 صور.





- اصل استمارة الكشف الطبى + 5صور.





- بطاقة 6 جند للذكور.





- 8 صور شخصية 4*6.





- شهادة ميلاد حديثة + 5صور.





- 5 صور من البطاقة الشخصية.





- صورة ايصال دفع الكشف الطبى.









وقد حددت كل كلية بالجامعة مكانا للكشف الطبى المخصص لها كما تم تقسيم عدد الطلاب على أيام ومواعيد مختلفة لمنع التزاحم و التجمعات ، وتم تحديد رسوم الكشف بقيمة 20 جنيها فقط لكافة كليات الجامعة.





ويسدد الطالب رسوم الكشف الطبي الكترونيا عبر احدى الخدمات الاتية :





البريد المصرى - مصاري - امان - سداد - وقتى - بى - ايجى بى - ممكن - ضامن.