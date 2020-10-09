بسعر زهيد.. العلماء يطورون رذاذًا يقضى على كورونا لمدة 90 يومًا

رذاذًا يمكنه حماية الأسطح من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) ويشكل هذا الرذاذ المسمى بـ« Shield Plus» طبقة واقية غير مرئية توفر حاجزًا منيعاً مضادًا للميكروبات وقاتلًا للبكتيريا والفيروسات فور ملامستها. طور العلماء





الجديد ليعطى حماية من الفيروسات لمدة تصل إلى 90 يومًا، مقابل 14 جنيهًا إسترلينيًا، فمن غسل اليد بانتظام إلى ارتداء قناع الوجه، هناك العديد من الأشياء التي نتبعها لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية طور البخاخ





أن يكون مفتاح للعودة إلى العمل لآلاف الأشخاص الذين لا يزالون يعملون من المنزل، حيث يمكن أن يجعل التطبيق بيئات المكاتب والمصانع أكثر أمانًا لفترة طويلة من الزمن، وهذا في حد ذاته من شأنه أن ينهض الاقتصاد ويعمل مرة أخرى ». وقال توني أتارد ، الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة: «نعتقد أن منتجنا يمكن أن يغير قواعد اللعبة في مساعدة الاقتصادات على العودة إلى الحياة، فوائده المحتملة لا حصر لها، منها:





أتارد: « في السابق كانت المادة الفعالة متوفرة فقط في شكل قماش، لكن تمت تعبئتها الآن في رذاذ سهل الاستخدام ، حيث أنشأنا المنتج لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عامًا لاستخدامها في المنسوجات، وكان ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه جرثومة «MRSA» والحشرات الخارقة الأخرى، وكان الناس يعانون من أمراض مكتسبة في المستشفيات، فا جتذبت التركيبة البكتيريا ثم قتلتها مما عالج بشكل كبير مشكلة البكتيريا الخارقة». وتابع





أثناء الاختبارات، كما طبق الباحثون فيروس كورونا على نسيج اختبار تمت معالجته باستخدام المنتج، وأظهروا أنه تم القضاء على أكثر من 92٪ من الفيروس». وأكمل: « منذ انتشار كوفيد -19 ، قمنا بتطوير التركيبة بحيث يمكن توزيعها في حاويات واستخدامها كرذاذ فعال على جميع أنواع الأسطح، و











