محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء ماراثون الدراجات





أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم الجمعة إشارة بدء ماراثون الدراجات الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة وأطلقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر البث المباشر "الفيديو كونفرنس" بجميع محافظات مصر تحت شعار " شباب مصر ، يهنئ مصر ، في عيد النصر " ، ويأتي تزامنا مع مبادرة " اسكندرية بتفرح ".

ويشارك به مايقرب من ٢٠٠٠ شاب من مراكز الشباب وأعضاء الفرق الرياضية.





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جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالثغر ، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.





وشارك محافظ الإسكندرية الشباب في ماراثون الدراجات ، والذي أقيم ضمن احتفالات انتصارات أكتوبر ، مشيدا بعدد الشباب المشارك في الماراثون والذي يعد أكبر عدد مشارك على مستوى محافظات الجمهورية ووصل إلى ٢٠٠٠ شاب وفتاه.

وقال الشريف ان " انطلاق ماراثون الدراجات اليوم من محور المحمودية المروري الجديد الذي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشهر الماضي ، هو أولى السباقات التي تقام على المحور يؤكد للجميع حجم التطور والنهضة التي حدثت بأحد شرايين المرور جديدة والتي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في الحياة وخلق اُسلوب حياة رياضي جديد لممارسة الرياضة عليها "



