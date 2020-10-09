محافظ شمال سيناء يفتتح 26 عمارة للتعاونيات بحي المساعيد





وتشمل المشروعات التي افتتاحها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء : مسجد عمرو بن العاص بالمساعيد بعد إنهاء أعمال رفع كفاءته، حيث ادي المحافظ وقافلة الأزهر التوعوية والقيادات التنفيذية والشعبية صلاة الجمعة به .



كما تم الى افتتاح 26 عمارة تابعة لهيئة التعاونيات بحي المساعيد بعد اتمام اعمال الترميم والصيانه تحت اشراف منطقة تعمير شمال سيناء .

كما قام اللواء شوشه، بتوزيع عدد من عقود وحدات الاسكان الاجتماعى فى منطقة السبيل بالعريش لا سر المنقولين من الشيخ زويد ورفح .



وأكد محافظ شمال سيناء، علي اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء، وذلك من خلال تنفيذ عدة مشروعات تنموية فى شتى القطاعات الخدمية والتنموية، منوها بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير جميع احتياجات المحافظة وتحقيق التنمية والتعمير إلى جانب التوجيه بتطوير الخدمات لأهالي المحافظة.





و شدد توافر جميع المقومات والثروات والمواد الخام بكميات كبيرة في المحافظة ، خاصةً منطقة وسط سيناء، داعيًا المستثمرين إلى ضخ الاستثمارات على أرض المحافظة، حيث تجرى الاستفادة من المقومات المتوافرة بها.



حضر الافتتاحات كل من : اللواء هشام الخولي ناءب المحافظ ، والمهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع المياه بشمال سيناء ، وحمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم



و تتواصل الافتتاحات فى منطقة وسط سيناء الحسنة ونخل غدا السبت حيث يتم افتتاح محطة تحلية مياه الآبار فى قرية بغداد بالحسنة ، افتتاح 25 منزلا بدويا بالحسنة وتسليم العقود لأصحابها .



الى جانب وضع حجر الأساس لاقامة مدرسة ثانوية صناعية بالحسنة ،و افتتاح محطتى مياه فى صدر الحيطان والريد بنخل ، مقر للبنك الأهلى بنخل .. الى جانب افتتاح 25 منزلا بدويا وتوزيع العقود على أصحابها .



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الى جانب وضع حجر الأساس لاقامة مدرسة ثانوية صناعية بالحسنة ،و افتتاح محطتى مياه فى صدر الحيطان والريد بنخل ، مقر للبنك الأهلى بنخل .. الى جانب افتتاح 25 منزلا بدويا وتوزيع العقود على أصحابها .اقرأ ايضا :