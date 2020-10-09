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رياضة

قبل لقاء الأحد .. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:38 م
مباراة الأهلي وبيراميدز-
مباراة الأهلي وبيراميدز- أرشيفية
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مجدي سلامة
يلتقي فريق النادي الأهلي نظيره بيراميدز " الأسيوطي سابقًا " يوم الأحد القادم، في الثامنة مساءً ، في إطار الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 85 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 63 نقطة بفارق نقطتين عن نادي الزمالك الذي سيتم خصم 3 نقاط منه بسبب عدم حضوره للقاء الأحمر بعد إنتهاء المسابقة.

ويستعرض صدى البلد تاريخ مواجهات الفريقين :

-  المواجهات : ٩ مباريات
- فوز الأهلي : ٤ مباريات
-  فوز بيراميدز : ٤ مباريات
-  التعادل : مباراة واحدة
-  أكبر نتيجة : فوز الأهلي بنتيجة ٥/٠
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