مستثمرو المنيا: إقامة مجمعات صناعية بمراكز محافظات الصعيد يقضي على السوق الموازية

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وأوضح أن بناء وحدات صناعية جاهزة بمراكز المحافظة؛ يدعم خطة الدولة فى تقنين اوضاع الاقتصاد غير الرسمى ، والقضاء على الاسواق الموازية.







أقرا ايضا .. بسبب تراجع الدولار ..سعر الذهب عالميا يرتفع 2% وأضح مرسى، أن انتشار المجمعات الصناعات فى كافة محافظات الجمهورية يساهم فى توطين الصناعة و وجود منتج محلى بديل للمستورد بجودة جيدة بالاضافة الى رفع انتاجية المصانع و بالتالى زيادة نسب التصدير للخارج.



و كشف مرسى ، عن أن المنطقة الصناعية بمحافظة المنيا تعمل بنحو 50% من طاقتها الانتاجية نتيجة التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد و حالة الركود التى اصابت الاسواق و تراجع الاستهلاك.



و أكد مرسى ، على ضرورة الالتزام بالقواعد التى فرضتها الدولة للحد من انتشار فيروس و من مقدمتها ارتداء الكمامة فى الاماكن المزدحمة وذلك تجنبا لعودة الى قرارات الحظر مرة أخرى.



طالب المهندس علاء مرسى ، رئيس جمعية مستثمرى المنيا ، باستغلال الاراضى الفضاء المملوكة للدولة بالمراكز المختلفة فى محافظات الصعيد، وإقامة مجمعات صناعية عليهاوتخصصيها للمستثمرين من أبناء المدينة.وقال مرسى ، فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إنه لا يجب الا تقتصر المناطق الصناعية على الظهير الصحراوى للمحافظات؛ نظرا لبعدها عن العمران، واضطرار العمالة الى السفراليومى واهدار وقت و مجهود العاملين بالمصانع.