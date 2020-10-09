AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مستثمرو المنيا: إقامة مجمعات صناعية بمراكز محافظات الصعيد يقضي على السوق الموازية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:03 م
توطين الصناعة
توطين الصناعة
Advertisements
علياء فوزى
طالب المهندس علاء مرسى ، رئيس جمعية مستثمرى المنيا ، باستغلال الاراضى الفضاء المملوكة للدولة بالمراكز المختلفة فى محافظات الصعيد، وإقامة مجمعات صناعية عليها، وتخصصيها للمستثمرين من أبناء المدينة.

وقال مرسى ، فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إنه لا يجب الا تقتصر المناطق الصناعية على الظهير الصحراوى للمحافظات؛ نظرا لبعدها عن العمران، واضطرار العمالة الى السفر ،اليومى واهدار وقت و مجهود العاملين بالمصانع.

وأوضح أن بناء وحدات صناعية جاهزة بمراكز المحافظة؛ يدعم خطة الدولة فى تقنين اوضاع الاقتصاد غير الرسمى، والقضاء على الاسواق الموازية.

وأضح مرسى، أن انتشار المجمعات الصناعات فى كافة محافظات الجمهورية يساهم فى توطين الصناعة و وجود منتج محلى بديل للمستورد بجودة جيدة بالاضافة الى رفع انتاجية المصانع و بالتالى زيادة نسب التصدير للخارج.

و كشف مرسى ، عن أن المنطقة الصناعية بمحافظة المنيا تعمل بنحو 50% من طاقتها الانتاجية نتيجة التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد و حالة الركود التى اصابت الاسواق و تراجع الاستهلاك.

و أكد مرسى ، على ضرورة الالتزام بالقواعد التى فرضتها الدولة للحد من انتشار فيروس و من مقدمتها ارتداء الكمامة فى الاماكن المزدحمة وذلك تجنبا لعودة الى قرارات الحظر مرة أخرى.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد: أنجزنا مشروعات عالمية والاستثمارات الصناعية ١٠٠ مليار جنيه

ترشيحاتنا

بعد إرسالها من الفيفا .. ننشر أبرز 7 بنود من لائحة اتحاد الكرة

من الحب ما ظلم.. تسرق ٦٠٠ ألف جنيه أسترليني من شغلها علشان حبيبها

قبل مواجهة الأهلي .. صحفي مغربي يكشف نقطة ضعف الوداد

محمد صلاح يخسر جائزة فردية لصالح لاعب ليستر سيتي

لأول مرة .. اليوتيوبر زينب تكشف سبب ارتداء الحجاب .. فيديو

خائف من الإصابة بالنقرس.. إليك طرق الوقاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري.. 5 أطعمة تمكنكم من السيطرة عليه

عمرها يقارب الـ100.. صورة لأول سيارة نقل بريد بين بغداد وبيروت

بفستان جذاب.. ملك قورة تستعرض جمالها على إنستجرام