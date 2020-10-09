قيادية بـ مستقبل وطن: الرئيس أعاد بناء الاقتصاد وحقق إنجازات في كل القطاعات

قالت الدكتورة زينب نوار عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، إن هناك إنجازات تحققت خلال الـ 6 سنوات الماضية في كافة القطاعات بالدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد ، مضيفة أن الاقتصاد المصري حقق تقدما كبيرا، بجانب التحفيز في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمشروعات الصناعية.





وأوضحت نوار، في بيان لها اليوم، أنه خلال الفترة من يونيو 2014 إلى يونيو 2018 تم تنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة 39 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة، شملت المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من 14762 مشروعا منذ تولي الرئيس السيسي وحتى 30 يونيو الماضي بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه، كما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعا بتكلفة تقديرية بلغت 2569.8 مليار جنيه.





وحول قطاع البترول والثروة المعدنية قالت:"إن الدولة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، حيث تم تنفيذ حوالي 115 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت 15261 مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو 44 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت 11787 مليون جنيه، بجانب تم توقيع 84 اتفاقية بإجمالي استثمارات بلغت 14.8 مليار دولار.





وأشارت القيادية بحزب مستقبل وطن إلى أن أكبر دليل على نجاح الدولة؛ يتمثل في شهادة جميع التقارير الاقتصادية الدولية التي أكدت قوة الاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر تعيش خلال المرحلة الحالية حالة من الاستقرار والبناء ستؤدي بشكل كبير إلى إنعاش كافة المجالات سواء السياحة والاستثمار وبناء المصانع والزراعة وغيرها.





ونوهت نوار، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في إعادة بناء الاقتصاد المصري وإعادة هيكلته بالكامل، مؤكدة أن مصر استطاعت أن تستعيد مكانتها في إفريقيا والشرق الأوسط و عالميا، موضحة أنه مع الوقت سيكون لها دورًا قويًا في التجارة العالمية والاقتصاد العالمي بفضل ما تمتلكه من موارد بشرية ووفرة المواد الخام واستطاعت أن تحسن من بيئة الأعمال والتشريعات والقوانين بجانب وفرة الطاقة.