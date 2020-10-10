سعر الدولار اليوم السبت 10-10-2020

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وسجل سعر الدولار فى بنوك (مصرف أبوظبى الإسلامى، تنمية الصادرات ، مصر ايران للتنمية،الكويتى الوطنى NKN ، الاهلى اليونانى، ) 15.68 جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (المصرى الخليجى، كريدى اجريكول،الأهلى الكويتى بيريوس،مصر ، الاهلى، عودة ،التنمية الصناعية،بلوم )نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .



و استقر سعر الدولار اليوم السبت فى بنوك ( قناة السويس ،اتش اس بى سى HSBC)عند 15.66جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع .



وسجل سعر الدولار فى بنوك ( التجارى الدولى CIB،المصرف العربى ، العربى الافريقى،التعمير و الاسكان ،المصرف المتحد ،الاسكندرية)نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع .

أقرأ أيضا .. الحكومة توضح حقيقة إلغاء الأجر المتغير والخدمات الطبية لشركات قطاع الأعمال العام وسجل سعر الدولار فى بنوك (مصرف أبوظبى الإسلامى، تنمية الصادرات ، مصر ايران للتنمية،الكويتى الوطنى NKN ، الاهلى اليونانى، ) 15.68 جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (المصرى الخليجى، كريدى اجريكول،الأهلى الكويتى بيريوس،مصر ، الاهلى، عودة ،التنمية الصناعية،بلوم )نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .و استقر سعر الدولار اليوم السبت فى بنوك ( قناة السويس ،اتش اس بى سى HSBC)عند 15.66جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع .وسجل سعر الدولار فى بنوك ( التجارى الدولى CIB،المصرف العربى ، العربى الافريقى،التعمير و الاسكان ،المصرف المتحد ،الاسكندرية)نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع .

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 10 اكتوبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم السبت 15.64 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .