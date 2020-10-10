سعر الدولار اليوم السبت 10-10-2020

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 10 اكتوبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم السبت 15.64 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .
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وسجل سعر الدولار فى بنوك (مصرف أبوظبى الإسلامى، تنمية الصادرات ، مصر ايران للتنمية،الكويتى الوطنى NKN ، الاهلى اليونانى، ) 15.68 جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (المصرى الخليجى، كريدى اجريكول،الأهلى الكويتى بيريوس،مصر ، الاهلى، عودة ،التنمية الصناعية،بلوم )نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .
و استقر سعر الدولار اليوم السبت فى بنوك ( قناة السويس ،اتش اس بى سى HSBC)عند 15.66جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار فى بنوك ( التجارى الدولى CIB،المصرف العربى ، العربى الافريقى،التعمير و الاسكان ،المصرف المتحد ،الاسكندرية)نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع .
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم السبت 15.64 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .
أقرأ أيضا ..الحكومة توضح حقيقة إلغاء الأجر المتغير والخدمات الطبية لشركات قطاع الأعمال العام
وسجل سعر الدولار فى بنوك (مصرف أبوظبى الإسلامى، تنمية الصادرات ، مصر ايران للتنمية،الكويتى الوطنى NKN ، الاهلى اليونانى، ) 15.68 جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (المصرى الخليجى، كريدى اجريكول،الأهلى الكويتى بيريوس،مصر ، الاهلى، عودة ،التنمية الصناعية،بلوم )نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .
و استقر سعر الدولار اليوم السبت فى بنوك ( قناة السويس ،اتش اس بى سى HSBC)عند 15.66جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار فى بنوك ( التجارى الدولى CIB،المصرف العربى ، العربى الافريقى،التعمير و الاسكان ،المصرف المتحد ،الاسكندرية)نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع .