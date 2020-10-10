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اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 10-10-2020

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:24 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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آمنة عبد العظيم
ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم، السبت 10 أكتوبر 2020.


بلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم، السبت، 834 جنيها للجرام.


وسجل عيار 24 اليوم نحو 951.71 جنيه.


وسجل الجرام من عيار 22 نحو 874 جنيها.


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وعيار 18 سجل اليوم 716.2 جنيه.


بلغ سعر الجنيه الذهب 6672 جنيها.


وسجل السعر العالمى للذهب 1927 دولارا للأوقية.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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