سعر الذهب اليوم السبت 10-10-2020

ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم، السبت 10 أكتوبر 2020.





بلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم، السبت، 834 جنيها للجرام.





وسجل عيار 24 اليوم نحو 951.71 جنيه.





وسجل الجرام من عيار 22 نحو 874 جنيها.













وعيار 18 سجل اليوم 716.2 جنيه.





بلغ سعر الجنيه الذهب 6672 جنيها.





وسجل السعر العالمى للذهب 1927 دولارا للأوقية.



