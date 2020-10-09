مصنع دواء يعلن مزيجا يقلل من خطر وفيات كورونا بنسبة 35%

أعلن مصنع الدواء إيلي ليلي ، الخميس ، أن إعطاء مرضى فيروس كورونا دواء التهاب المفاصل ، بالإضافة إلى مضاد الفيروسات، ريمديسفير، يقلل من احتمالات وفاتهم بنسبة 35 في المائة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وجدت الدراسة التي رعتها المعاهد الوطنية للصحة (NIH) أن هذا المزيج يعمل بشكل أفضل للمرضى الذين يعانون من المرض بدرجة كافية يحتاجون إلى أكسجين إضافي ، ولكن ليس في حالة حرجة.





كانت أوقات التعافي أيضًا أقصر في جميع المجالات للأشخاص الذين حصلوا على عقار التهاب المفاصل ، البارسيتينيب ، وريمديسيفير.





يعد Remdesivir أحد علاجين فقط لهما إذن استخدام طارئ بالفعل لعلاج فيروس كورونا ، وقد ثبت أنه يقلل من مخاطر الوفاة من تلقاء نفسه.





تشير البيانات الجديدة إلى أنه تمت الموافقة عليه لعلاج الحالات الأخرى - عادةً التهاب المفاصل الروماتويدي - فإن إضافة عقار بارسيتينيب إلى نظام العلاج يمكن أن يحسن بشكل كبير احتمالات البقاء على قيد الحياة لمرضى COVID-19.





بالنسبة لأولئك الذين يتناولون الأكسجين ، ارتبط الحصول على كل من عقار ريمديسفير وعقار التهاب المفاصل ، بارسيتينيب ، بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 60 في المائة ، مقارنة بأولئك الذين حصلوا على ريمديسفير فقط.





لكن عقار التهاب المفاصل ليس رخيصًا ، حيث يكلف ما متوسطه 2265 دولارًا مقابل 30 يومًا من حبوب 2 ملج، وفقًا لموقع Lilly's على الإنترنت.