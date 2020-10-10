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محافظات

محافظ مطروح يشهد احتفالية النادى الاجتماعي بمناسبة انتصارات أكتوبر

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:50 ص
محافظ مطروح يشهد
محافظ مطروح يشهد احتفالية النادى الاجتماعي بمناسبة
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ايمن محمود
شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الاحتفالية التى اقامها النادى الاجتماعي بمطروح بمناسبة الذكرى ال47 لانتصارات السادس من اكتوبر ، بحضور اللواءأشرف ابراهيم ونواب مجلس الشيوخ والنائب سليمان فضل  الاستاذ فتحى الجمل مدير التضامن الاجتماعى بمطروح وعدد  من اهالى المحافظة.


انشد كورال اطفال النادى الاجتماعي عدد من الأغاني الوطنية، كما تم عرض فيلم عن جهود اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فى تنمية المحافظة، ومقاطع من الافلام التسجيلية عن حرب اكتوبر المجيدة .

واشاد محافظ مطروح وجميع الحضور بتنظيم وفقرات الاحتفالية  ومواهب ومهارات اطفال الكورال .

وفى كلمته ارسل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تحية اجلال وتعظيم لرجال القوات المسلحة وللقيادة المصرية الحكيمة.

واكد على أهمية إنتصارات أكتوبر العظيم التى أعادت العزة والكرامة لمصر وللأمة العربية بتضحيات وتخطيط العقلية المصرية وقواتها المسلحة .
 
واشار محافظ مطروح ان المحافظة ستشهد طفرة تنموية غير مسبوقة مع تنفيذ القرار 142 ونقل تبعية اراضى من الساحل الشمالى الغربى الى هيئة المجتمعات العمرانية لتحويل مطروح الى قاطرة التنمية لمصر واقامة مجتمعات عمرانية وسكنية وسياحية واستثمارية وتنموية جديدة على غرار مدينة العلمين الجديدة، لتكون مطروح منطقة جذب استثمارى وسياحى عالمى .

وأكد محافظ مطروح على تواصله الدائم  مع جميع اهالى مطروح شرقا وغربا وجنوبا والحرص على الردعلى جميع الرسائل والطلبات.
محافظ مطروح يشهد احتفالية النادى الاجتماعي بمناسبة انتصارات أكتوبر
محافظ مطروح يشهد احتفالية النادى الاجتماعي بمناسبة انتصارات أكتوبر
محافظ مطروح يشهد احتفالية النادى الاجتماعي بمناسبة انتصارات أكتوبر
محافظ مطروح يشهد احتفالية النادى الاجتماعي بمناسبة انتصارات أكتوبر
محافظ مطروح يشهد احتفالية النادى الاجتماعي بمناسبة انتصارات أكتوبر
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