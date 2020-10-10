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ورود بتفتح.. عرض مسرحي يعالج ظاهرة أطفال الشوارع

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:49 ص
عرض مسرحي ورود بتفتح
عرض مسرحي "ورود بتفتح"
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، تقريرا  عن عرض مسرحي جديد يناقش قضية أطفال الشوارع تحت اسم "ورود بتفتح"، وهي واحدة من المشكلات التي تواجه الشارع المصري، وتتصدى لها الدولة حاليا من خلال عدة مبادرات وأبرزهم مبادرة "أطفال بلا مأوى".

وقال أحمد مطاوع، ممثل بالعرض المسرحي "ورود بتفتح"، إن فرقة ابداعات تهتم بالعمل على القضايا الاجتماعية، ومن سابق كان لهم عرض يطرح قضية زواج القاصرات وكان العرض باسم "قبل الاوان"، وان عملهم حاليا على المسرحية القضية وهو يطرح قضية اطفال الشوارع والتي تواجه الشارع المصري منذ سنوات عديدة ولم يتم حلها بشكل جذري.

وأضاف طارق عبد العزيز، مؤلف ومخرج العرض، أن المسرحية تعتبر واحدة من المسرحيات التي تحاكي المجتمع بقضية من قضايا الشارع المصري، وظاهرة اطفال الشوارع واحدة من القضية المهمة والتي تناقش بشكل مسرحي درامي، خال من الكوميديا، معقبا: "احنا عندنا في مصر اكثر من 2 مليون طفل شوارع".

و بدأت أن تتلاشى ظاهرة أطفال الشوارع فى الإسكندرية بعدما كانت شوارعها موطنًا لهم، والفضل يعود لإنشاء مجمع الدفاع الاجتماعى بالمحافظة الذى بدأ عام 2017 وطورته وزارة التضامن ليقضى على تلك الظاهرة عبر آلية علمية لإعادة دمجهم بالمجتمع حيث يستقبل المجمع الطفل من سن 6 أعوام حتى 18، ومن الممكن رفع الإقامة لـ21 عاما.

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