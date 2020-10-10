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تعليم

التعليم الهجين.. في ورشة عمل بجامعة جنوب الوادي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:26 ص
ورشة عمل لكليتى الزراعة
ورشة عمل لكليتى الزراعة والطب البيطرى
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يوسف رجب

نظم مركز التعلم الإلكترونى بـجامعة جنوب الوادى، ورشة عمل لكليتى الزراعة والطب البيطرى، بعنوان " التعليم الهجين وإجراءات وآليات تنفيذه "، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، الذى وجه بضرورة نشر الآليات والإجراءات التى اتخذتها الجامعة فى العام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠٢١.


أكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، أهمية عقد هذه الورش لنشر الوعى بالتعليم الهجين الذى يطبق خلال العام الدراسى الجديد 2020 – 2021.

وأشار غرباوى، إلى أن الجامعة اتخذت عدة إجراءات للتنفيذ من خلال استخدام المنصات التعليمية وغيرها من البرامج التى تخضع للتقييم بشكل مستمر لضمان جودة المنتج التعليمى.

حاضر فى الورشة الدكتور أحمد حلمى أبوالمجد، مدير مركز التعلم الإلكتروني بجامعة جنوب الوادى.

وتناولت الورشة، عرض خطة الجامعة فى التعامل مع نظام التعليم الهجين للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠٢١ ومدى تطبيق النظام فى كل كلية وشرح استخدام المنصات التعليمية والبرامج المساعدة فى تصميم وتطوير المحاضرات والدروس النظرية والعملية، وكيفية رفعها على المنصة التعليمية، والتأكيد على أهمية دور عضو هيئة التدريس وتطوير أداءه من خلال جودة المحاضرات والدروس النظرية والتطبيقية وعمليات المتابعة والتقييم والتقويم المستمر له وللطلاب.

كما تناولت الورشة، شكل ونمط وأساليب إعداد المحاضرات والدروس العملية التى يمكن رفعها بشكل الكترونى وكيفية الاستفادة من هذا النمط من التعليم، و أهم مستحدثات التكنولوجيا الرقمية من منصة الجامعات المصرية للتعلم عن بُعد، وميكروسوفت تيم، وبنك المعرفة المصرى، ومدى توظيفها لخدمة العملية التعليمية.

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التعليم الهجين.. في ورشة عمل بجامعة جنوب الوادي
التعليم الهجين.. في ورشة عمل بجامعة جنوب الوادي
التعليم الهجين.. في ورشة عمل بجامعة جنوب الوادي
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