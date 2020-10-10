أستاذ أورام: الكشف المبكر عن أورام الثدي يسهم في الشفاء بنسبة 100%

قال الدكتور محمد حجازي ، عضو اللجنة القومية لصحة المرأة ، خلال شهر التوعية بأورام الثدي ، إن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي ، بدأت بوعي المصريات بخطورة المرض ، موضحا أن المستهدف من السيدات المصريات ، في الحملة، يبلغ 28 مليون سيدة مصرية .





وأَضاف الدكتور محمد حجازي ، خلال برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن عدد السيدات الذين خاضوا تجربة الكشف المبكر عن أورام الثدي ، حتى الآن ، 9 مليون سيدة مصرية ، وتم توقيع الكشف عليهم ، وتحويل 500 ألف سيدة إلى مراكز التحويل للفحوصات ، واكتشاف ألف و 500 حالة إيجابية .





وأشار إلى أن وعي السيدات المصريات زاد بشكل كبير ، موضحا أن أمراض الثدي الشفاء منها يتم في مراحل الكشف المبكرة ، موضحا أنه لا داعي للقلق عند الفحص ، لافتا إلى أنه تم تدريب 8 آلاف ممرض على كيفية الكشف عن أمراض الثدي .





وأوضح أن الفحص مجاني 100 % ، وأن 90% من يقوموا بالفحص سيدات ، متابعا أن خطوات الكشف تبدأ بأسئلة طبية عن الحالة الصحية ، للكشف السليم عن الحالة .





وتابع أن الكشف المبكر يساهم في الشفاء من أورام الثدي بنسبة 100% ، لافتا إلى أن السيدات المسئولات عن الكشف يقوموا بتعليم النساء كيفية الكشف الذاتي عن الثدي .