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أستاذ أورام: الكشف المبكر عن أورام الثدي يسهم في الشفاء بنسبة 100%

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمد حجازي ، عضو اللجنة القومية لصحة المرأة ، خلال شهر التوعية بأورام الثدي ، إن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي ، بدأت بوعي المصريات بخطورة المرض ، موضحا أن المستهدف من السيدات المصريات ، في الحملة، يبلغ 28 مليون سيدة مصرية .

وأَضاف الدكتور محمد حجازي ، خلال برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن عدد السيدات الذين خاضوا تجربة الكشف المبكر عن أورام الثدي ، حتى الآن ، 9 مليون سيدة مصرية ، وتم توقيع الكشف عليهم ، وتحويل 500 ألف سيدة إلى مراكز التحويل للفحوصات ، واكتشاف ألف و 500 حالة إيجابية .

وأشار إلى أن وعي السيدات المصريات زاد بشكل كبير ، موضحا أن أمراض الثدي الشفاء منها يتم في مراحل الكشف المبكرة ، موضحا أنه لا داعي للقلق عند الفحص ، لافتا إلى أنه تم تدريب 8 آلاف ممرض على كيفية الكشف عن أمراض الثدي .

وأوضح أن الفحص مجاني 100 % ، وأن 90% من يقوموا بالفحص سيدات ، متابعا أن خطوات الكشف تبدأ بأسئلة طبية عن الحالة الصحية ،  للكشف السليم عن الحالة .

وتابع أن الكشف المبكر يساهم في الشفاء من أورام الثدي بنسبة 100% ، لافتا إلى أن السيدات المسئولات عن الكشف يقوموا بتعليم النساء كيفية الكشف الذاتي عن الثدي .
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