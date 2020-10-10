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برلمان

برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس لدعم العمالة بالقطاع السياحي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:41 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد
ثمن النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لقطاع السياحة المصرى لتجاوز التداعيات السلبية لفيروس كورونا على هذا القطاع المهم.

وطالب "المسعود " فى بيان له أصدره اليوم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيى بالحفاظ على العمالة بالقطاع السياحي وتثبيت أوضاعها خاصةً في ظل الدعم الحكومي للقطاع استجابةً لتداعيات جائحة كورونا وكذا البرامج الحكومية التحفيزية الموجهة في هذا الإطار مؤكدا ان الرئيس السيسى هو صاحب الفضل الاول فى تخفيف الاثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا على قطاع السياحة.

كما طالب النائب من الحكومة مساندة جهود الرئيس السيسى حتى تستعيد السياحة المصرية مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية موجها التحية والتقدير للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار لنجاحه فى تطبيق التدابير الاحترازية داخل مختلف المواقع السياحية والاثرية والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى لنجاحه الكبير فى تطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بكل مهنية واحترافية داخل جميع المطارات المصرية وهو ماقوبل بإشادة كبيرة من جميع سياح العالم الذين قاموا بزيارة مصر خلال الفترة الماضية.

كما أشاد المسعود بالنجاحات الكبيرة لسياسات كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر فى دعم ومساندة مستثمرى القطاع السياحى داخل المحافظتين وهو ماكلل بالنجاح فى جذب سياح العالم لزيارة المحافظتين خاصة لكل من مدينتى شرم الشيخ والغردقة.

وقال ان استعادة السياحة المصرية لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية  يتطلب الاستمرار من الحكومة فى تقديم الدعم والمساندة لجميع المحافظات والمناطق السياحية والاثرية بصفة عامة ولمحافظتي جنوب سيناء والبحر الاحمر مؤكدا اهمية استغلال الاشادة الكبيرة وغير المسبوقة من جميع سياح العالم بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل المحافظتين سواء داخل المطارات او المواقع السياحية والاثرية اضافة الى حرص سياح العالم على الترويج للسياحة داخل محافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر عالميا.
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