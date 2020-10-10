AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد الحلو ونجوم الأوبرا بقيادة سحاب على المسرح الكبير

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:02 م
محمد الحلو
محمد الحلو
Advertisements
محمد نحلة - آيه عاطف

يستمتع جمهور دار الأوبرا بباقة متميزة من روائع أعمال الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب التي تغني بها كبار المطربين تقدمها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب  ومشاركة النجم محمد الحلو وذلك خلال الحفل المقام في الثامنة مساء الأحد ١١ اكتوبر علي المسرح الكبير منها لا تكذبي، دارت الايام ، لأمش انا اللي ابكي وانا والعذاب وهواك وغيرها .. أداء نجوم الأوبرا ايات فاروق، إيمان عبدالغني ، سارة سحاب ، احمد عفت ، والعازفين سعيد الارتيست ( ايقاع ) ، احمد النجار ( بيانو ) ، نادر انيس ( كمان ) . 

المعروف أن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يعد احد أهم أعلام الموسيقي العربية وقد ولد عام ١٩٠٢ والتحق بمعهد الموسيقي العربية لدراسة العود وبدا حياته المهنية في الإذاعة عام ١٩٣٤ ، دفعته موهبته للتعاون مع كبار الكتاب كأمير الشعراء احمد شوقي وعلي محمود طه وتغني من الحانه الكثير من رموز الزمن الجميل كأم كلثوم ، عبدالحليم حافظ ، ليلي مراد ، نجاة الصغيرة ، فايزة احمد ، وردة ، طلال مداح واسمهان وغيرهم.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نسمة محجوب تحيى حفلا فى أوبرا الإسكندرية .. 26 أغسطس

فرقة عبدالحليم نويرة تحيي حفلاً غنائياً في دار الأوبرا.. اليوم

سهرة الجمعة.. روائع بليغ حمدي على مسرح النافورة في الأوبرا

محمد الحلو يحيي حفلا غنائيا بدار الأوبرا.. الجمعة المقبلة

الحلو ونجوم الأوبرا بقيادة سحاب على مسرح النافورة

مؤلفات السنباطى والموجى وبليغ فى حفل موسيقى بالأوبرا.. الجمعة

ترشيحاتنا

عائشة بن أحمد تتعرض لـ وصلة غزل من متابعيها بسبب هذه الصورة.. شاهد

صحيفة إسرائيلية تكشف أسرارا جديدة عن زيارة السادات لتل أبيب

ظهر بدون باروكة.. سمير صبري يصدم نشطاء السوشيال ميديا

أخطر من مرفأ بيروت.. سياسي لبناني يحذر من كارثة تشعل أراضي لبنان

شاهد| شيكابالا يرقص برفقة نادر حمدي

مفاجأة في تحقيقات عنتيل الجيزة: استعادة 2500 فيديو إباحي محذوف بها 250 سيدة مارسن الجنس معه

AdvertisementS

مفاجأة في تحقيقات عنتيل الجيزة: استعادة 2500 فيديو إباحي محذوف بها 250 سيدة مارسن الجنس معه

زفاف إلى الجنة.. القصة الكاملة لوفاة عروسين بعد 24 ساعة من الفرح.. شقيقة العريس: وجدناهما جثة هامدة في الحمام

تحرك أمريكي مفاجئ بشأن إثيوبيا ومفاوضات سد النهضة

نزّل الشورت وشدني من شعري.. الطفلة ضحية مدرب الاسكواش المتحرش: خلاني أوطي أجيب الكورة.. الحلقة الاولى

الرقابة الإدارية تمنع الاستيلاء على 50 كيلو جرام ذهب خام بقيمة 15 مليون جنيه.. والنيابة تحيل المتهمة للجنايات

جوزها ضيع الشقة وباع الفرش قبل الدخلة بيومين.. قصة نصب ضحيتها عروس الشرقية.. فيديو

‏مرتضى منصور يطعن على قرار إيقافه أمام القضاء الإداري

بقيمة 25 مليون دينار كويتي.. قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع طريق عرضى 4

من فاتته صلاة الفجر متى يصليها ؟.. النبي أوصى بصلاتها في هذا الوقت

مشادة وسباب.. فيديو.. خناقة أحمد فهمي وشيكابالا بسبب جمهور الأهلي

رئيس صن داونز يخطط لشراء ناد مصري.. تفاصيل

حبس سيدة لترويجها ممارسة الدعارة عبر فيس بوك بالجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يجهلها الكثيرون.. أسرع طريقة لإيجاد اللينكات والصور والمقاطع داخل محادثات الواتس آب

عيد ميلاد بـ27 مليون دولار.. ماذا قدمت لبنانية للمدعوين في الحفل؟

بـ توب أسود.. زوجة أحمد صلاح حسنى تخطف الأنظار بجمالها