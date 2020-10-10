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مرأة

بـ فستان مكشوف.. نورهان منصور بإطلالة تبرز أنوثتها

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة نورهان منصور صورا جديدة لها من حفل زفافها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة نورهان منصور ، بإطلالة جريئة كشفت عن انوثتها وقوامها المتناسق الذى ابرز جمالها وإناقتها، مرتدية فستان باللون البرتقالى الفاتح مكشوف البطن وذات كتف واحد.

من الناحية الجمالية، اعتمدت نورهان منصور ،على ترك شعرها القصير منسدلًا على كتافيها ، ووضعت بعض الالوان الترابية من المكياج اللامع واحمر الشفاة باللون البرتقالى.

ويذكر أن نورهان هى شقيقة الفنانة رانيا منصور التوأم والتي قدمت عددًا من الأعمال الفنية منها "7 أرواح".

يذكر أن أحدث أعمال نورهان منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع النجم شريف سلامة.

الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، ومن بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.

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