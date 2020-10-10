وجبة جديدة وغير مكلفة لـ أصحاب ريجيم الكيتو

نظام كيتو الغذائي، المعروف أيضًا باسم حمية الكيتو ، هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يستهلك فيه المرء كميات كبيرة من الدهون بينما يتم استهلاك البروتين بكميات كافية إلى جانب عدد أقل من الكربوهيدرات. لذلك إذا كنت ممن يتبعون حمية الكيتو ، والتي من المعروف عنها أنها تعزز فقدان الوزن بسرعة ، فلدينا الوصفة المثالية لك. ومع ذلك ، يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل البدء بأي نظام غذائي.





لا تتطلب هذه الوصفة السهلة مكونين بسيطين فحسب ، بل تحتوي أيضًا على 1 صافي كاربوهيدرات، فلماذا لا تتحقق من الوصفة وتجرب هذه البسكويت اللذيذ خلال عطلة نهاية الأسبوع



