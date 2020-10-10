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مرأة

وجبة جديدة وغير مكلفة لـ أصحاب ريجيم الكيتو

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:15 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نظام كيتو الغذائي، المعروف أيضًا باسم حمية الكيتو ، هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يستهلك فيه المرء كميات كبيرة من الدهون بينما يتم استهلاك البروتين بكميات كافية إلى جانب عدد أقل من الكربوهيدرات. لذلك إذا كنت ممن يتبعون حمية الكيتو ، والتي من المعروف عنها أنها تعزز فقدان الوزن بسرعة ، فلدينا الوصفة المثالية لك. ومع ذلك ، يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل البدء بأي نظام غذائي.

لا تتطلب هذه الوصفة السهلة مكونين بسيطين فحسب ، بل تحتوي أيضًا على 1 صافي كاربوهيدرات، فلماذا لا تتحقق من الوصفة وتجرب هذه البسكويت اللذيذ خلال عطلة نهاية الأسبوع

مكونات:
60 جرام - دقيق اللوز
60 جم ​​- جبنة بارميزان
توابل (اختياري)
ماء

خطوات:
خذ مطحنة الخلاط وأضف دقيق اللوز المقشر وجبن البارميزان المبشور بكميات متساوية (60 جرام).
اخلطيها الآن ثم أضيفي 2 ملعقة كبيرة ماء إليها. تخلط مرة أخرى لمدة دقيقة وتكرر العملية ، ولكن مع 1 ملعقة كبيرة ماء.
الآن اعجن الخليط في عجينة وضعه فوق ورقة زبدة على لوح المطبخ.
اضغط عليه بشكل مسطح وباستخدام يديك ، مع إعطائه شكلًا مستطيلًا تقريبًا. قم بتغطيتها بورقة رق أخرى ولفها باستخدام شوبك.
بمجرد أن ترى ورقة الرق العلوية تصبح شفافة ، توقف. انزع الورقة وقطّعها إلى قطع مربعة صغيرة.
باستخدام المسواك ، ضع علامات على ثقوب صغيرة على سطح العجين. انقلي البسكويت على لوح زجاجي مسطح وضعيه في الميكروويف.
قم بطهيها لمدة دقيقتين مع فاصل زمني مدته دقيقة واحدة. دعهم يبردوا لمدة 5-10 دقائق. بمجرد الانتهاء ، أضف بعض الملح أو الزعتر للتزيين (اختياري) واستمتع!
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