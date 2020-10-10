AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

باتشيكو يعقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل مواجهة الزمالك وحرس الحدود

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:47 م
باتشيكو
باتشيكو
Advertisements
منتصر الرفاعي ملك موسي
عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك،  جلسة فنية مطولة  مع اللاعبين قبل إنطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. 

و حرص باتشيكو على توضيح أمور فنية معينة حدثت خلال اللقاء السابق امام وادي دجلة .

ونقل المدرب البرتغالي عن طريق حسني خطاب مترجم الفريق، في تواجد مساعديه المدربان مدحت عبدالهادي وكوستا كافة الملاحظات الفنية سواء الإيجابية او السلبية للاعبين.

مطالبا بالتركيز القوي لتفادي الأخطاء التي تم الوقوع فيها باللقاء السابق ، كذلك تقديم الأفضل في الفترة المقبلة .
واكد المدرب للاعبين على ثقته في الجميع  وأنهم يبذلون أقصى مجهود ، نظرا لضغط المباريات وكذلك  ثقته في قدرتهم على تحمل الصعاب ومواجهة كافة التحديات بقوة .
وفي نهاية الجلسة تعهد الجميع على بذل أقصى مجهود خلال الفترة المهمة القادمة، وأنهم جميعا علي قلب رجل واحد، لهم هدف أسمى وهو الفوز و التتويج بالبطولات  دائما .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جلسة فنية بين باتشيكو ولاعبي الزمالك

جلسة بين باتشيكو و مصطفى محمد

أخبار الزمالك.. الحصول على حكم جديد بقضية عمر جابر.. وباتشيكو يقود أول مران

جلسة فنية بين باتشيكو ولاعبي الزمالك

شباب الزمالك ينتظمون في تدريبات الفريق الأول

جلسة فنية بين باتشيكو وطارق حامد

ترشيحاتنا

أحمد موسى يفضح قيادات الإخوان على الهواء.. ويكشف من سرب لهم المكالمات الجنسية

الشناوى غير موجود.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز.. تعرف عليها

كيفين جونسون يظهر في مران فريق الكرة بالأهلي.. وانتظام بادجي وأشرف

مش فاهم حاجة.. فتحي عبد الوهاب عن "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

دولة عربية تتجه لتحرير أسعار البنزين

بـ شعر كيرلي وبدون مكياج.. هبة مجدي تخطف الأنظار برفقة زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود لافت.. ملك قورة تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

باحثون يكشفون الخيول السوداء لـ فيروس كورونا .. تفاصيل جديدة