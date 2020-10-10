باتشيكو يعقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل مواجهة الزمالك وحرس الحدود

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، جلسة فنية مطولة مع اللاعبين قبل إنطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.





و حرص باتشيكو على توضيح أمور فنية معينة حدثت خلال اللقاء السابق امام وادي دجلة .





ونقل المدرب البرتغالي عن طريق حسني خطاب مترجم الفريق، في تواجد مساعديه المدربان مدحت عبدالهادي وكوستا كافة الملاحظات الفنية سواء الإيجابية او السلبية للاعبين.





مطالبا بالتركيز القوي لتفادي الأخطاء التي تم الوقوع فيها باللقاء السابق ، كذلك تقديم الأفضل في الفترة المقبلة .

واكد المدرب للاعبين على ثقته في الجميع وأنهم يبذلون أقصى مجهود ، نظرا لضغط المباريات وكذلك ثقته في قدرتهم على تحمل الصعاب ومواجهة كافة التحديات بقوة .

وفي نهاية الجلسة تعهد الجميع على بذل أقصى مجهود خلال الفترة المهمة القادمة، وأنهم جميعا علي قلب رجل واحد، لهم هدف أسمى وهو الفوز و التتويج بالبطولات دائما .