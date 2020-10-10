شريف عارف: الإخوان الإرهابية ليست جماعة دينية ولا تعترف بالوطن.. فيديو





وأوضح شريف خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"،أن حسن البنا مؤسس جماعة الأخوان الارهابية لم يكن رجل دين، معقبا:" الطبيعي أن تبدأ أي جماعة دينية من المسجد والبنا بدأ الدعوة من المقهى".





وتابع:أن جماعة الأخوان الأرهابية دأبت على خيانة الوطن، معقبا:" كل قادة التنظيم الأرهابى تابعون لسيد قطب والذى بدروه كفر الدولة المصرية".





وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اكد أن الولاء والانتماء للوطن ليس شعارات تردد أو عبارات تطلق،وإنما هو عطاء وشعور بالمسئولية تجاه الوطن،وهو حالة من الامتزاج تنشأ بين المواطن والأرض التي ولد عليها ونشأ بها وترعرع في ربوعها، فصارت جزءًا منه وصار جزءًا منها، لا ينفك عنها ولا تنفك عنه.





وأضاف وزير الأوقاف أن الانتماء الحقيقي للوطن يتطلب احترام الدولة وعلمها وقائدها ونشيدها الوطني وجيشها وشرطتها ومؤسساتها الوطنية ، موضحا أن جيل أكتوبر قد أدوا الذي عليهم تجاه وطنهم ، ونحن نحتاج هذه الروح - روح أكتوبر - لنحافظ على وطننا ، ونرقى به إلى المكانة التي يستحقها بين الأمم ، مع غل أيدى الإرهابيين والمتطرفين والخونة والعملاء عن النيل منه أو تعطيل مسيرته في البناء والتمنية

قال الكاتب الصحفى شريف عارف، أن جماعة الأخوان الإرهابية لا تعترف بالوطن، عكس ما روجوا له طوال تاريخهم.