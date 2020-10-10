AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شريف عارف: الإخوان الإرهابية ليست جماعة دينية ولا تعترف بالوطن.. فيديو

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:40 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قال الكاتب الصحفى شريف عارف، أن جماعة الأخوان الإرهابية لا تعترف بالوطن، عكس ما روجوا له طوال تاريخهم.

وأوضح شريف خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"،أن حسن البنا مؤسس جماعة الأخوان الارهابية لم يكن رجل دين، معقبا:" الطبيعي أن تبدأ أي جماعة دينية من المسجد والبنا بدأ الدعوة من المقهى".

وتابع:أن جماعة الأخوان الأرهابية دأبت على خيانة الوطن، معقبا:" كل قادة التنظيم الأرهابى تابعون لسيد قطب والذى بدروه كفر الدولة المصرية".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اكد أن الولاء والانتماء للوطن ليس شعارات تردد أو عبارات تطلق،وإنما هو عطاء وشعور بالمسئولية تجاه الوطن،وهو حالة من الامتزاج تنشأ بين المواطن والأرض التي ولد عليها ونشأ بها وترعرع في ربوعها، فصارت جزءًا منه وصار جزءًا منها، لا ينفك عنها ولا تنفك عنه.

وأضاف وزير الأوقاف أن الانتماء الحقيقي للوطن يتطلب احترام الدولة وعلمها وقائدها ونشيدها الوطني وجيشها وشرطتها ومؤسساتها الوطنية ، موضحا أن جيل أكتوبر قد أدوا الذي عليهم تجاه وطنهم ، ونحن نحتاج هذه الروح - روح أكتوبر - لنحافظ على وطننا ، ونرقى به إلى المكانة التي يستحقها بين الأمم ، مع غل أيدى الإرهابيين والمتطرفين والخونة والعملاء عن النيل منه أو تعطيل مسيرته في البناء والتمنية 
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عن القبض على محمود عزت.. نائب بالشيوخ: عيون أمننا اليقظة تحمي جبهة مصر

برلماني: وزير الأوقاف صفع "الإرهابية" بكشف أكاذيبها حول إقحام المساجد في قانون التصالح

الأوقاف: خطبة الجمعة القادمة بعنوان متطلبات الولاء والانتماء للوطن

وزير الأوقاف: الدعوة إلى الفوضى جريمة تصل إلى درجة الخيانة الوطنية

وزير الأوقاف: الانتماء الحقيقي للوطن يتطلب احترام الدولة وقائدها وجيشها وشرطتها

الأوقاف توزع 27 طن لحوم أضاحي في 9 محافظات اليوم وغدا

ترشيحاتنا

عربي يخترع علاجًا لفيروس كورونا.. ورد مفاجئ من دولته

لا أريد أن أكون عبئا.. لوكا مودريتش يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

بـ حضن وبوسة.. ريهام أيمن تتغزل فى زوجها شريف رمزى

موسم الانتقالات الإعلامية.. أربعة إعلاميين كبار يظهرون على الشاشات المصرية بعد انقطاع.. تعرف عليهم

مرتضى منصور يتحدى قرارات اللجنة الأولمبية ويحضر مران اللاعبين

أحمد موسى يفضح قيادات الإخوان على الهواء.. ويكشف من سرب لهم المكالمات الجنسية

AdvertisementS

انعقاد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

الرقابة الإدارية تمنع الاستيلاء على 50 كيلو جرام ذهب خام بقيمة 15 مليون جنيه.. والنيابة تحيل المتهمة للجنايات

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

جوزها ضيع الشقة وباع الفرش قبل الدخلة بيومين.. قصة نصب ضحيتها عروس الشرقية.. فيديو

طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

أحمد موسى يبدأ حلقته بتحذير عاجل: حالات إفلاس حصلت وهتحصل

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية بوركينافاسو

موسم الانتقالات الإعلامية.. أربعة إعلاميين كبار يظهرون على الشاشات المصرية بعد انقطاع.. تعرف عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود لافت.. ملك قورة تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

باحثون يكشفون الخيول السوداء لـ فيروس كورونا .. تفاصيل جديدة