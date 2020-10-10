لاعبو الزمالك يدعمون مرتضى منصور في أزمة الأوليمبية خلال مران اليوم

شهد مران فريق الكرة الأول بالنادى الزمالك اليوم السبت حضور المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.





وحرص لاعبو الزمالك على دعم مرتضى منصور فى أزمته الأخيرة مع اللجنة الأوليمبية، مؤكدين وقوفهم خلفه ضد المؤامرات التي تحاك ضده- على حد وصفهم-.





وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، جلسة فنية مطولة مع اللاعبين قبل إنطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.





باتشيكو حرص على توضيح أمور فنية معينة حدثت خلال اللقاء السابق امام وادي دجلة .





ونقل المدرب البرتغالي عن طريق حسني خطاب مترجم الفريق، في تواجد مساعديه المدربان مدحت عبدالهادي وكوستا كافة الملاحظات الفنية سواء الإيجابية او السلبية للاعبين، مطالبا بالتركيز القوي لتفادي الأخطاء التي تم الوقوع فيها باللقاء السابق ، كذلك تقديم الأفضل في الفترة المقبلة .





واكد المدرب للاعبين على ثقته في الجميع وأنهم يبذلون أقصى مجهود ، نظرا لضغط المباريات وكذلك ثقته في قدرتهم على تحمل الصعاب ومواجهة كافة التحديات بقوة .





وفي نهاية الجلسة تعهد الجميع على بذل أقصى مجهود خلال الفترة المهمة القادمة، وأنهم جميعا علي قلب رجل واحد، لهم هدف أسمى وهو الفوز والتتويج بالبطولات دائما .





يذكر أن فريق الزمالك يستعد بقوة لمواجهة حرس الحدود بعد غد الأحد في إطار منافسات الجولة الـ 33 بالدورى الممتاز على أن يغادر الفريق القاهرة عقب المباراة الي المغرب لخوض مباراة الرجاء المغربى ضمن مباريات الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا.