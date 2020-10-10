AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور يتحدى قرارات اللجنة الأولمبية ويحضر مران اللاعبين

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:23 م
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعي- ملك موسي
حضر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك جزء  من  مران الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. 

وانتظم يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. 

وكان الثنائي قد تغيب عن اللقاء السابق أمام وادي دجلة للإيقاف ، وظهر الثنائي بشكل قوي خلال التدريبات استعدادا للفترة المقبلة.
يوسف و أنور يؤازران الفريق في مران اليوم

وحرص الثنائي إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، وحمادة أنور عضو المجلس، على التواجد بمران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. 

جاء ذلك من أجل مؤازرة الفريق استعدادا للفترة المقبلة والتي تشهد العديد من المواجهات الهامة بالدوري و الكأس ومنافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الإثنين المقبل ضمن مواجهات الجولة ٣٣ من بطولة الدوري الممتاز.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناشئو الزمالك يشاركون بمران الفريق الأول

استعدادا لـ الأهلي.. الزمالك يخوض مرانه بملعب عبداللطيف أبورجيلة

جلسة فنية بين باتشيكو ولاعبي الزمالك

أوناجم يخضع لتدريبات تأهيلية بالزمالك

ثنائي شباب الزمالك ينتظمان في التدريبات .. ومران قوي لـ الحراس المرمى

تحت قيادة جوزيه بيدرو .. تدريبات بدنية خاصة لـ محمود علاء على هامش مران الزمالك

ترشيحاتنا

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

أحمد موسى يبدأ حلقته بتحذير عاجل: حالات إفلاس حصلت وهتحصل

دراسة: كورونا فى السعودية من 2012 وانتشر في 27 دولة

كيفين جونسون يظهر في مران فريق الكرة بالأهلي.. وانتظام بادجي وأشرف

نصيحة الإفتاء لعلاج نسيان عدد الركعات في الصلاة.. تعرف عليها

المرتبة 14 عالميا .. دولة عربية تتفوق على أمريكا فى قائمة أقوي جواز سفر بالعالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود لافت.. ملك قورة تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

باحثون يكشفون الخيول السوداء لـ فيروس كورونا .. تفاصيل جديدة