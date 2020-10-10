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محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لتطهير الطريق الدائري من الإشغالات

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:50 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة لتطهير وإزالة الإشغالات على الطريق الدائري بمدن قليوب والخصوص وحي شرق شبرا الخيمة حيث تمت إزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام ورفع كفاءة الطريق الدائري بالمحافظات التي يمر خلالها.


وأكد المحافظ أن الحملة تأتى ضمن خطة المحافظة أيضا لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مشروع تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد حيث تابع أعمال الرصف وإنشاء الجزر الوسطى والبلدورات والأرصفة وتحديد أماكن الخدمات، وخلال الجولة وجه المحافظ بتوسعة حرم الطريق لتسهيل الحركة المرورية، مشددًا على ضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الانتهاء من الأعمال نظرًا لكون المنطقة من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية العالى.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال النظافة والإشغالات بشوارع أحمد عرابي و135 بحي غرب شبرا الخيمة، حيث أشرف على إزالة العديد من الإشغالات والمخالفات أمام المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، وتم تحرير المحاضر الفورية لجميع المخالفات التي تم رصدها خلال الجولة، كما تم غلق  كافية تقوم بتقديم الشيشه  بشارع 135.

ووجّه الهجان باتخاذ الإجراءات القانونية مؤكدا على ضرورة غلق المقاهي التي تقدم الشيشة ومصادرتها فورا حفاظا على الصحة العامة فى ظل انتشار فيروس كورونا.
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