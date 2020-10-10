أباتشي ضل الطريق.. شيكابالا لاعب بدرجة مشاغب خارج المستطيل الأخضر

وعندما شعر شيكابالا أنه وقع في مقلب، أخذ يردد عبارة: "لو اللي في دماغي ده طلع صح هزعلكوا"، ثم التقطته الكاميرا وهو يبدأ في خلع الخاتم والأساور التي كانت يرتديها مما يدل على إنه كشف المقلب

وعندما زاد رامز جلال في التحدث باللغة الغريبة المدعي إنها اسباني، تأكد شيكابالا أن الأمر مقلب خاصة لأنه سأل: "هو ده اسباني؟".