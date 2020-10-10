المحاكمات في يوم.. إحالة صديقي لاعب بيراميدز للجنايات.. محاكمة ماجدة خير الله بتهمة إهانة الفنانين

إحالة أوراق المتهم بقتل معاون مباحث أبوحماد إلى المفتى

تأجيل محاكمة 4 في خلية داعش بولاق لـ 12 أكتوبر





أحالت النيابة العامة صديقي اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، ومتهما آخر هاربا، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، لاتهامهم بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، بسبب امتناع اللاعب عن دفع مبالغ مالية، طلباها منه.





وجاء قرار الإحالة للمحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات التى باشرتها الجهات المختصة، واستمعت فيها لأقوال اللاعب بحضور محاميه شعبان سعيد، وكذا أقوال المتهمين، واللذان تم حبسهما على ذمة القضية، قبل إخلاء سبيلهما بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما.





وكان قد اتهم اللاعب الشابين في التحقيقات، بأنهما هدداه بالقتل والإيذاء وخطف ابنه ما لم يستجب لرغباتهما في شراء فيلا لهما بالقرب من الفيلا المملوكة له بالشيخ زايد فضلًا عن سيارة، أو إعطائهما مبلغ الـ13 مليون جنيه، معتبرًا أن مطالبهما كانت على غير وجه حق.





وأضاف اللاعب، أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين قبل سنوات، وأنه كان يقدم لهما المساعدة المالية بحكم تلك الصداقة، نظرًا لأنه ميسور الحال، حتى تطور بينهما الأمر لأن يطلبا منه المبالغ المالية سالفة الذكر بغير وجه حق، وهدداه بإيذاء زوجته وأبنائه إذا لم يستجب لطلباتهما.





وقدم اللاعب للنيابة العامة رسائل تضمنت التهديدات التي وجهها المتهمان له، فضلًا عن توجههما لمنزل والد زوجته في منطقة المهندسين للبحث عنه.





ونفى المتهمان "أ.ن" و"أ.م" ما جاء في اتهامات على لسان عمر جبر، وقالا إنهما لم يطلبا منه أي مبالغ مالية، وأن ما ذكره من اتهامات غير صحيح، وأنهما يداينانه بمبلغ 14 مليون جنيه، وان اللاعب اتفق مع الثاني "أ.م" من أجل أن يبحث له عن ناد خلاف نادى لوس أنجلوس الأمريكي الذى يلعب له كمحترف، وأنه وكله بموجب تفويض للبحث عن فرصة في نادي بيراميدز.





وتابع المتهم الثانى في التحقيقات، أنه اتفق مع النادي الأمريكي على إنهاء تعاقد كابتن عمر جابر معه مقابل مبلغ مائتي ألف دولار، وتم بعدها التعاقد مع نادي بيراميدز بمبلغ تسعين مليون جنيه، وهو ما يعنى أن عمولته في الصفقة 9 ملايين جنيه 10 % من قيمة الصفقة، إلا أن عمر جابر تنصل من اتفاقه.





وجاء على لسان المتهمين في التحقيقات، أن المتهم الثانى "أ.م"، اتصل بأحد المقربين للكابتن عمر، وحددا جلسة للصلح، وفي هذه الجلسة أقر الكابتن عمر جابر بالدين إلا انه لا يستطيع دفعه، وأنه مستعد للترضية بمبلغ 200 ألف جنيه، إلا أن "أ.ن" و"أ.م" رفضا العرض، وبدآ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة دعوي مطالبة بالمبلغ المستحق لهما، وحرر محضر بالواقعة بقسم أكتوبر يوم 10 إبريل.





وقال المتهمان في التحقيقات، أن عمر جابر حرر ضدهما محضرا كيديا، وأن ما جاء على لسانه بشأن شرائه عقارا لصالح "أ.م" غير حقيقي، لأنهما اشتريا تلك الشقة من حر مالهما.





كما أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى فى جلستها المنعقدة، اليوم السبت، حكمها بإحالة أوراق المتهم " إسلام. إ" لاشتراكه مع آخرين لقيا مصرعهما على يد الشرطة فى واقعة قتل معاون مباحث أبوحماد النقيب" عمر ياسر عبد العظيم" إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة يوم الخامس من دور شهر نوفمبر للنطق بالحكم.





تعود أحداث واقعة الاستشهاد ليوم ليلة القدر من شهر رمضان عام 2019، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا، يفيد ورود بلاغ من أحد المواطنين بقيام مجهولين بسرقة سيارته بطريق "بلبيس- أبوحماد"دائرة مركز أبوحماد بالإكراه، وأثناء نزول النقيب "عمر ياسر عبد العظيم" معاون مباحث ابوحماد، مع المبلغ لملاحقة الجناة، وأثناء ضبطهم بادر الجناة بإطلاق النيران عليه بشكل عشوائى، مما أسفر عن استشهاد معاون مباحث أبوحماد .





وتم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن الوطنى ومديرية أمن الشرقية، حيث أمكن لفريق البحث التوصل إلى معلومات أكدتها التحريات بأن مرتكبى الواقعة"محمود.م" وشهرته محمود الزونجى "عاطل ، مقيم بمركز بلبيس بالشرقية، والسابق إتهامه فى "14" قضية(قتل، سرقة بالإكراه ، مخدرات ، سلاح ، استعراض قوة) ، ومطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه فى "14" قضية( سرقه بالإكراه، إطلاق أعيره نارية، قتل، سلاح نارى ، اتجار فى المواد المخدرة ، شروع فى قتل)، و"محمد.م . ح "شقيق الأول" وشهرته محمد الزونجى (عاطل، مقيم بمركز بلبيس، والسابق اتهامه فى"10" قضايا (مخدرات ، سلاح نارى، سلاح أبيض ، استعراض قوة ) ومعهم 4 أخرون، قاموا بالإختباء بإحدى مزارع الدواجن المهجوره بناحيه كفر محمد جاويش دائرة مركز الزقازيق، وبعد مطاردة لمدة 3 ساعات لقي 5 مصرعهم وضبط بحوزتهم قنابل وأسلحة نارية ومبالغ مالية.





فيما حددت محكمة جنح العجوزة جلسة 26 أكتوبر الجارى لنظر أولى جلسات محاكمة الناقدة السينمائية ماجدة عادل خير الله، في اتهامها بإهانة وفد الفنانين المصريين الذين سافروا إلى روسيا لتشجيع المنتخب المصرى في منافسات كأس العالم 2018.





كان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية حرر بلاغا اتهم فيه الناقدة السينمائية ماجدة عادل خير الله، بنشر إشاعة تسبب وفد الفنانين فى خسارة الفريق القومي لكرة القدم، فى بطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا العام الماضى.





وذكر في البلاغ أن الناقدة السينمائية نشرت عدة عبارات سيئة لجموع الفنانين على صفحتها عبر موقع "فيس بوك" منها، "الحب على الناشف"، و"هذا النوع من الحب المجاني لا يعول عليه، وهو نوع رخيص من الحب، فالحب مدفوع الثمن يشبه الدعارة"، وغيرها من العبارات التى تحمل معانى السب والقذف.





وتابع البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامى والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، أن تلك العبارات مثلت سبا وقذفا وطعنا فى الأعراض، وظهورها بعد ذلك فى قناة الجزيرة المعادية لمصر، يؤكد أن هناك مخططا ومؤامرة مدفوعة الأجر، وقد أثارت المشكو فى حقها الجدل.





واستمعت النيابة العامة بشمال الجيزة لأقوال الفنانة إلهام شاهين وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، حول البلاغ المقدم من جانبهما واتهما فيه الناقدة السينمائية ماجدة عادل خير الله، بإهانة وفد الفنانين المصريين الذين سافروا إلى روسيا لتشجيع المنتخب المصري فى منافسات كأس العالم.





وأكدت الفنانة إلهام شاهين وأشرف زكى أمام النيابة، أنهما كانا ضمن الوفد الذى سافر إلى روسيا لتشجيع المنتخب الوطنى في كأس العالم، وتضررا بالإساءة من تصريحات الناقدة السينمائية ماجدة عادل خير الله.





وفى سياق متصل قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ، تأجيل محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور"، لجلسة 12 أكتوبر.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى.





وتضم القضية رقم 4547 لسنة 2020 جنايات أمن دولة بولاق، والمقيدة رقم 172 لسنة 2020 أمن دولة المتهمين السيد محمد عبيد، هيثم محمد عبيد، أحمد عبد الغنى، أحمد مصباح قنديل.





وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، أسس المتهم الأول السيد محمد عبيد جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، ووجه لباقى المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية.