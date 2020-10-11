يمكنه طلب الطعام وربط الأحذية.. جوجل تطلق تحديثا تاريخيا لـ Google Assistant على هواتف أندرويد

منذ أيام قليلة، أعلنت شركة جوجل عن تحديث تاريخى لمساعدها الصوتى، Google Assistant ، حيث أصبح قادرا على فتح التطبيقات وتنفيذ بعض الطلبات المعينة داخلها، بعد أن كان يقتصر أداؤه على عدد من المهمام مثل كتابة الاسئلة على محرك البحث جوجل وكتابة عدد من الرسائل فى بعض التطبيقات.





وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن Google Assistant أو مساعد جوجل الصوتى أصبح الآن يمكنه القيام بأشياء أكثر تحديدًا بالإضافة إلى مجرد فتح التطبيق، حيث يمكنك أن تطلب منه فتح بعض تطبيقات التسوق الإلكترونى وإجراء عدد من عمليات الشراء باستخدامه.





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كما يمكن ل Google Assistant استخدام عدد من تطبيقات من سناب شات والقيام بارسال الرسائل بالإضافة إلى أخذ الصور، كما يمكنه فتح تطبيقات التسوق الإلكترونى وطلب اشياء محددة بالإضافة إلى طلب الطعام.





وتقوم جوجل بتطوير مساعدها Google Assistant لمنافسة مساعد آبل الصوتى Siri ، وكذلك مساعد أمازون Alexa ، خاصة فى مجال التسوق الإلكترونى، لحث الأشخاص على استخدام المساعد والبحث عن طريق الصوت أكثر ، لمساعدتها على فهم كيفية تسوق الأشخاص بشكل أفضل هواتفهم.





ويستطيع مستخدمو هواتف أندرويد فقط قول Hey Google أو مرحبا جوجل، وقول الأمر الذى يريدون تنفيذه وسيقوم المساعد بتنفيذ الأمر.





وأتاحت جوجل دمج بعض التطبيقات مثل Nike Adapt الذى يتيح استخدام صوت المستخدمين لشد الأربطة تلقائيًا على الأحذية من شركة نايكى حيث يمكن أن تطلب من التطبيق أن يقوم بربط حذائك عن طريق قول "مرحبا جوجل اربط حذائي" .



