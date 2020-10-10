فيروز شوقي تكتب: سلسلة نفرتاري في بلاد الساموراي (3) ساعة الصباح

عادة أصحو الساعة السادسة ، أقوم باعداد الفطار وتجهيز ابني للحضانة ، واستعد للخروج الساعة الثامنة ، القي القمامة في شبكاتها. ثم اسير في طريقي للحضانة.





باليابان كل شيء ميسر للعمل ومن اجل التيسير علي الأم العاملة تتواجد دراجة مخصصة للأمهات تستطيع الأم اصطحاب صغارها خلفها او امامها في مقاعد مخصصة للأطفال.

أودع ابني بالحضانه ، وفي كل مرة اشعر بان قلبي يؤلمني لتركه ، لكني أحاول جاهده بالا اجعل هذا الشعور يتملكني قدر المستطاع فأضع سماعتي بأذني واستمع الي بعض الفيديوهات التحفيزية لعلها تشعل حماسي الصباحي من جديد واستدير بدراجتي واتجه الي جامعتي ، الطريق طويل تقريبا أربعين دقيقة لكنه ممتع اقضيه مستمتعة بمروري علي أشياء احببتها وعلي رغم اعتيادي عليها لكن في كل مرة اتأملها كما لو كانت اول مرة !.

علي يميني محل اعداد حبوب القهوة اليابانية ورائحتها التي تخترق رئاتي بدون استئذان ، وعلي بعد امتار قليلة توجد بنزينة ، ولا اعلم كيف لا تفوح رائحة البنزين من هذه البنزينة تحديدا.





ثم أري علي الجانب المقابل سور لعمارة لا تتعدي عشرة طوابق وبداخل السور زهور جميلة ، واجمل مايميز هذه الزهور اليابانية انها تتغير مع الفصول وأيضا تخترق فتحات السور لتعبر عن ذاتها ، اشعر انها تناديني كي التقط لها بعض الصور ولهذا لا اتردد واقوم بتغير اتجاهي فورا لها وعبور الإشارة.





الإشارات اليابانية ليس فقط مجرد الوان تتغير بين الأحمر والاخضر ولكن أيضا هناك صوت يميز اللون الأخضر ، هذا الصوت ينبه فاقدي البصر بان الان قد تسطيع المرور . وليس هذا فقط بل حتي بالأسفل علي الرصيف توجد مساحة في منتصف الرصيف يتخللها بعض العلامات البارزة قليلا عن الرصيف ، كي ينتبه لها المارة فاقدو البصر ان لمستها عصاهم هكذا كل شيء بالطريق ميسر لخدمة الشعب مهما كانت حالتهم ، للجميع تقدير واحترام .





بعض الأوقات يفاجئني عمال يقومون اما بعمل إصلاحات بالطريق او بتاسيس مبني ، اتعجب من نظامهم في تحديد مكان العمل، حتي لا يعطل المارة او السيارات ، يقوموا بوضع علامات كي يمر من خلالها الماره ، ويقوم احدي موظفي المرور بتنظيم المرور في هذه البقعة بالتحديد انها الدقة الياباني .





ثم اغدو بطريقي واستمتع برؤية الزهور اليابانية علي جانبي الطريق ، لا اعلم كيف تمر الدقائق سريعا ، ربما هذه اجمل دقائق يومي خاصة ان كان الجو مشمسا. اري من بعيد شاحنة القمامة قادمة يهبط منها عاملان مسرعان والسائق مازال يقود الشاحنه ببطء خلفهما ، اتعجب لمهارة العاملين في جمع القمامة من شبكة القمامة الاولي بالطريق في سرعة شديدة ، كما لو كانا يعلمان عدد الاكياس بالفعل ، ويضعوها بالخلف في الشاحنة ، ثم يسرعوا جريا للشبكة الأخرى حتي ينتهيا من جمع القمامة بالطريق ، اشعر مع هذه السرعة كما لو ان القمامة يتم جمعها من اليابان جميعا في نصف ساعة !.

استمر في طريقي المستقيم الي الجامعة ثم انحرف يمينا بدراجتي حيث تتواجد مكتبات خاصة لبيع الكتب المستخدمة سواء ماكنت كتب دراسية ام قصص مانجا ، او مجلات بسعر مناسب ، لكن اغلبها ان لم يكن جميعها باللغة اليابانية.

وبجوار المكتبات تتواجد مقاهي مخصصة للطلبة ، لربما بها بعض الوجبات والمشروبات وبعض الكتب أيضا لكنها تتميز بالهدوء ، كما لو ان كل شيء خصص من اجل راحة الطالب.





ثم بنهاية الطريق اجد سوبر ماركت المفضل لدي والذي يسمي فاملي مارت Family mart حيت يقدم اوبنتو ( وجبات جاهزة وسريعة بداخل علب طعام) احب السوشي الذي يقدمه، وتتواجد به ماكينات تقدم القهوة اليابانية افضل دوما شراءها منه لمذاقها الجميل.





أقوم بالاستمتاع بدقائقي الأخيرة مع قهوتي بداخل السوبر ماركت حيث تتواجد مقاعد بالداخل . وبالخارج بعض الرجال او النساء يقفون في صف من أجل تدخين السجائر ، نعم لا يستطيع احد التدخين باي مكان باليابان بل تتواجد أماكن مخصصة فقط باليابان ، البعض أماكن مخصصة للتدخين مغلقة لداخل المقاهي او المولات ، وان كان بالشارع فالحل الوحيد هو الوقوف في صف خلف سوبر ماركت يسمع بالتدخين خارجة مثل فاملي مارت . اشعر دوما برؤيتي للمدخنين خلف السوبر ماركت يقفون بالصف كما لو انهم المعذبون بالأرض . نعم التدخين ليست عادة للافتخار بها امام الجميع ، انها عادة سيئة وعادة استطيع تميز المدخنين بسهوله باليابان ، لطالما دوما مظهرهم غير صحي اما نحافة شديدة او سمنه مفرطة وعادة يظهر علي بشرتهم وشعرهم ، علي عكس اغلب اليابانيين يتميزون بجسد صحي مثالي . بخارج ذلك السوبر ماركت أيضا يتواجد هاتف للمارة بامكانك وضع العمله المعدنية واستخدام الهاتف أينما تشاء ، يذكرني بهواتفنا قديما حينما كنا نستخدم ى لاجراء مكالمة النقود المعدنية او كارت ميناتل.



