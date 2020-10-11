AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاد عمرو دياب.. تفاصيل الظهور الأول لـ الهضبة مع دينا الشربيني

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

يحتفل الهضبة عمرو دياب اليوم، بعيد ميلاده الـ٥٩، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1961 في بورسعيد، لعائلة تعود أصلها لقرية سنهوت بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية.


مازالت علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني، غامضة إلى الآن، فلم يتم التأكيد على وجود علاقة رسمية أو زواج بينهما، على الرغم من ظهورهما معًا بشكل دائم ومتكرر منذ ما يقرب عن 3 سنوات.


وفي أول ظهور علني لهما، قام عمرو دياب باصطحاب دينا الشربيني إلى الساحل الشمالي في يوليو 2017، قبيل طرح ألبومه "معدي الناس" وظهرًا معًا في صورة تم تسريبها مع الأصدقاء والفنانين، بعد أن التقيا في مطعم شهير في قرية هاسييندا بالساحل الشمالي.


وفي أغسطس 2017، فاجأ عمرو دياب الجميع عندما قام بالغناء لبرج الحوت في أغنية "أجمل عيون" ضمن ألبومه، وهو برج الفنانة دينا الشربيني، ما أشعل الساحة عليهما، وزاد من حالة الجدل، وكعادته التزم "الهضبة" الصمت، ورد بشكل غير مباشر بعد أن غنى لكل الأبراج في حفلاته بالساحل الشمالي.


على الجانب الأخر فاجأ الهضبة عمرو دياب جمهوره بطرح عطر جديد باسمه، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».


 ونشر الهضبة صورة لزجاجة العطر مكتوبا عليها عمرو دياب، وعلق علي الصورة: "اختياري الأول في العطور، سيكون متاحًا في جميع أنحاء العالم قريبًا، ابقوا منتظرين".


وتفاعل جمهور عمرو دياب مع المنشور، ليُبدي سعادته بهذا الأمر وانهالت التعليقات على هذه المفاجأة، بوصلات الإعجاب والتعليق الذين قالوا إنهم سيطلقون عليه اسم «ريحة الحبايب».


يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنية «أماكن السهر» والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهى من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.



AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. سعر ومواصفات سيارة عمرو دياب في كليب أماكن السهر

ملاحظات على كليب عمرو دياب أماكن السهر.. خفة ظل دينا الشربيني وأناقتها.. الهضبة يعيد روح التسعينيات إلى جمهوره

من شقيقة إلهام شاهين إلى دينا الشربيني.. نساء في حياة عمرو دياب

أول برفان يحمل اسم عمرو دياب.. تفاصيل

موقف غير متوقع.. سيدة تباغت عمرو دياب في إحدى حفلاته

بيزنس النجوم.. برفان عمرو دياب فندق محمد منير ومطعم أحمد حلمي

ترشيحاتنا

علي جمعة: رؤية المخطوبة بدون حجاب ليس عليها إثم.. فيديو

جهلاء باللوائح.. رد قوي من خالد الغندور على عدم مشاركة الزمالك في إفريقيا الموسم المقبل

ماتت من رعب كورونا.. صدمة طفل عثر على جثة والدته

11 أكتوبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

الأهلي البطل يواجه بيراميدز وبيده زمام أمور المركز الثاني .. وسيناريو وحيد يؤجل حسم الوصيف

يوسف القعيد: فكرة قناة السويس منذ الفتح الإسلامي وليست من أفكار ديليسبس .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالسلاح وملابس الجيش .. اشتباكات عنيفة بين السود والبيض في شوارع أمريكا| فيديو وصور

هل تتذكر مركبة "كعبول" والمخترع "عبقرينو"..تعرف عليها..صور

أحدهم يصل لمليون استرليني.. بي بي سي في مأزق نتيجة إخفاء رواتب كبار النجوم