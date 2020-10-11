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محافظات

محافظ أسيوط: تطوير وتجميل كافة الميادين بالمراكز والمدن

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:00 م
سكرتير مساعد أسيوط
سكرتير مساعد أسيوط يتابع أعمال التطوير بالقوصية
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إيهاب عمر
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى باستمرار التطوير والتجميل للشوارع والميادين واستكمال الأعمال طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا وتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة لتقديم خدمة ترضي المواطنين. 

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وأكد محافظ أسيوط على ضرورة متابعة الأعمال والاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية علي أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة كعاصمة للصعيد لافتًا إلى أن أعمال تطوير وتجميل الميادين تشمل كافة مراكز المحافظة وتسير جنبًا إلى جنب مع حملات النظافة لإظهار المحافظة بالشكل الجضاري اللائق.

وفي هذا الإطار قام المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها بميدان السينما بمدينة القوصية يرافقه هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ونواب ومساعدي رئيس المركز ومسئولي قسمي النظافة والتجميل حيث يجري تطوير وتجميل الميدان وتركيب بلدورات ودهانها ورفع القمامة والأتربة من محيط الميدان ورفع كافة الإشغالات ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم ودهان الأعمدة ومحولات الكهرباء وإصلاح كشافات الإنارة ورفع كافة الملصقات والإعلانات غير المرخصة من على الحوائط والجدران فضلًا عن أعمال التشجير بالميدان لإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمكان.
محافظ أسيوط: تطوير وتجميل كافة الميادين بالمراكز والمدن
محافظ أسيوط: تطوير وتجميل كافة الميادين بالمراكز والمدن
محافظ أسيوط: تطوير وتجميل كافة الميادين بالمراكز والمدن
محافظ أسيوط: تطوير وتجميل كافة الميادين بالمراكز والمدن
محافظ أسيوط: تطوير وتجميل كافة الميادين بالمراكز والمدن
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