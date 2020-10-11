محافظ أسيوط: تطوير وتجميل كافة الميادين بالمراكز والمدن

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى باستمرار التطوير والتجميل للشوارع والميادين واستكمال الأعمال طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا وتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة لتقديم خدمة ترضي المواطنين.





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وأكد محافظ أسيوط على ضرورة متابعة الأعمال والاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية علي أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة كعاصمة للصعيد لافتًا إلى أن أعمال تطوير وتجميل الميادين تشمل كافة مراكز المحافظة وتسير جنبًا إلى جنب مع حملات النظافة لإظهار المحافظة بالشكل الجضاري اللائق.



