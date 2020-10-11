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حوادث

رخصتي منتهية.. صاحب مخبز بالدقهلية يحاول الانتحار من أعلى برج

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:52 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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همت الحسينى
شهدت مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية، محاولة انتحار لصاحب مخبز بسبب رفض تجديد رخصته.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مركز الجمالية يفيد بمحاولة انتحار إبراهيم إبراهيم خضير "٥٠ عامًا" صاحب مخبز مقيم الجمالية، لانتهاء رخصة المخبز، ورفض تجديد الرخصة له حيث صعد أعلى برج اتصالات محاولا الانتحار وتجمهر الأهالي مناشدين إياه بعدم إلقاء نفسه.

وتم إنقاذه عن طريق الشرطة فيما رفض مسئولو التموين تجديد الرخصة إلا بعد سد المديونيات الخاصة به، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 
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