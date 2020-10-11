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مرأة

3 زيوت طبيعية للسيطرة على مستوى السكر في الدم

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:03 م
مرضى السكري
مرضى السكري
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نهى هجرس
ليس فقط عادات الأكل غير المنتظمة ولكن أيضًا الزيوت الصالحة للأكل تؤثر بشكل كبير على مستويات الجلوكوز في الجسم، يمثل اختيار أفضل زيت للطهي تحديًا دائمًا، خاصة لمرضى السكر حيث قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر وتفاقم الأعراض، ويجب أن يختار مرضى السكر زيوت الطهي التي قد تساعد في إدارة مستويات الجلوكوز لديهم وهي مفيدة لصحة القلب.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أفضل الزيوت التي يفضل استخدامها لمرضى السكري...


1. زيت جوز الهند البكر 
العديد من الجدل حول قبول زيت جوز الهند لـ مرض السكري، ومع ذلك ، يعتقد الخبراء أن زيت جوز الهند من أفضل زيوت الطبخ لمرضى السكر، وأظهرت دراسة أن زيت جوز الهند قد يدعم التوازن الطبيعي للجلوكوز ويعزز جهاز المناعة من خلال استقلاب الأحماض الدهنية، يمكن أن يساعد ذلك في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

2. زيت زيتون بكر ممتاز 
يصنع زيت الزيتون البكر الممتاز من الزيتون البارد، تميل الوجبات المصنوعة من زيت الزيتون إلى رفع كمية صغيرة فقط من سكر الدم مقارنة بزيت الذرة، وأظهر التحليل التلوي على زيت الزيتون أن الزيت مفيد في إدارة والوقاية من مرض السكري من النوع 2، ويمكنك استخدام زيت الزيتون للتتبيل والتغميس والطهي على حرارة منخفضة. تجنب الطبخ على حرارة عالية والقلي بزيت الزيتون. 

3. زيت الجوز 
زيت الجوز فعال ضد مرض السكري من النوع 2، وهي غنية بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ، وأوميغا 3 والعديد من الفيتامينات ، وهي مفيدة جدا لمرضى السكر. يحتوي زيت الجوز على مستويات عالية من حمض ألفا لينولينيك (ALA) الذي يساعد على تقليل سكر الدم الصائم و HbA1c عند تناوله لمدة ثلاثة أشهر ، 15 جرامًا يوميًا. 
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