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رياضة

تحت رعاية رئيس الجمهورية.. أبرز العروض المشاركة في حفل افتتاح أوليمبياد الطفل المصري

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:04 م
بروفة حفل افتتاح
بروفة حفل افتتاح أوليمبياد الطفل المصري
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ريهام بكير
انتهى الفنان هشام عباس من بروفات حفل افتتاح أوليمبياد الطفل المصري بالمركز الأوليمبي بالمعادي الذي تنظم فعالياته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، المقرّر إقامته فى السابعة من مساء غدٍ الاثنين بالمركز الأولمبي بالمعادى وسط استعدادات قوية لخروج الحفل بشكل مُبهر.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح العديد من العروض، منها عرض تايكونودو فني، وعرض كاراتيه بمشاركة 200 من طلائع الجيزة، وعروض رياضية فنية من سموحة بالإسكندرية، وعرض فني مركز شباب الشلالات، وعرض فني من بورسعيد، بجانب فقرة فنية للفنان هشام عباس بمشاركة طلائع المحافظات وأغنية جديدة تم تنفيذها لأولمبياد الطفل المصري.

وشهدت التصفيات الإقليمية لأولمبياد الطفل المصري الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منافسة كبيرة بين الطلائع فى كافة محافظات الجمهورية على مدار الفترة الماضية.

ويأتي ذلك تنفيذ وزارة الشباب والرياضة لأولمبياد الطفل انطلاقًا من أهمية التنشئة السليمة للطفل، والاهتمام بدور الرياضة فى التربية البدينة والجوانب الصحية، وإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التى تساعده على القيادة وخلق جيل واع وسليم صحيًا وبدنيًا.

يُذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أطلق شعلة أولمبياد الطفل في أغسطس الماضي من المركز الأوليمبي بالمعادي وتبعها إيقاد الشعلة في مختلف المحافظات بهدف خلق جيل جديد قادر علي تحمل المسئولية وممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وغرس روح التعارف بين المشاركين من كافة المحافظات.
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