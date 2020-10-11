1300 كشاف ليد و150 عداد تايمر للتحكم في الإنارة بشوارع الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندسة شيماء صديق مدير عام المرافق بتسلم الدفعة الجديدة من كشافات الليد بعدد 1300 كشاف وكذا 150 عداد تايمر للتحكم في الإنارة بالشوارع والميادين وذلك فى إطار خطة المحافظة لدعم الإضاءة بالشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن المحافظة بهدف تحسين مستوى الإنارة العامة بها . المهندسة





وأوضحت مدير عام المرافق أنه سيتم توزيع الكشافات الجديدة على الوحدات المحلية لمراكز ومدن دكرنس وميت سلسيل ومنية النصر كما يتم توزيع العدادات على 6 وحدات محلية ويكون بذلك قدم تغطية جميع المراكز والمدن والأحياء بالعدادات المشار إليها، مُضيفة أن هذه العدادات يمكن من خلالها التحكم فى مواعيد الإنارة والإطفاء ترشيدا للاستهلاك كما انها تحافظ على العمر الافتراضى للكشاف.



