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محافظات

1300 كشاف ليد و150 عداد تايمر للتحكم في الإنارة بشوارع الدقهلية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:18 م
1300 كشاف ليد و150عداد
1300 كشاف ليد و150عداد تيمر للتحكم فى الإنارة بالشوارع
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همت الحسينى
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندسة شيماء صديق مدير عام المرافق بتسلم الدفعة الجديدة من كشافات الليد بعدد 1300 كشاف وكذا 150 عداد تايمر للتحكم في الإنارة بالشوارع والميادين وذلك فى إطار خطة المحافظة لدعم الإضاءة بالشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن المحافظة بهدف تحسين مستوى الإنارة العامة بها .

وأوضحت مدير عام المرافق أنه سيتم توزيع الكشافات الجديدة على الوحدات المحلية لمراكز ومدن دكرنس وميت سلسيل ومنية النصر كما يتم توزيع العدادات على 6 وحدات محلية ويكون بذلك قدم تغطية جميع المراكز والمدن والأحياء بالعدادات المشار إليها، مُضيفة أن هذه العدادات يمكن من خلالها التحكم فى مواعيد الإنارة والإطفاء ترشيدا للاستهلاك كما انها تحافظ على العمر الافتراضى للكشاف.

الجدير بالذكر ان الدفعة الجديدة هى إستكمال لمراحل التوريد التى بدات شهر مارس الماضى و اجمالى ما تسلمته المحافظة حتى الان من الهيئة العربية للتصنيع يصل إجماليها إلى ١٧٥٦٤٣ كشاف ليد ١٥٠ و١٠٠ تم توزيعهم على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة لتحسين مستوى الاضاءة العامه بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة،و أكد محافظ الدقهلية ان ذلك يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات تحقيقا لرضا المواطنين ومنها خدمات الانارة العامة حفاظا على المظهر الحضارى للدقهلية .
1300 كشاف ليد و150 عداد تايمر للتحكم في الإنارة بشوارع الدقهلية
1300 كشاف ليد و150 عداد تايمر للتحكم في الإنارة بشوارع الدقهلية
1300 كشاف ليد و150 عداد تايمر للتحكم في الإنارة بشوارع الدقهلية
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