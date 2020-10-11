AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فحص طبي لـ أليو بادجي وموقف كهربا النهائي قبل رحلة المغرب

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:24 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضوع السنغالي أليو بادجي، لاعب الفريق، لفحص طبي، بعد أن اشتكى من كدمة في الأنكل خلال مباراة بيراميدز.

وكان اللاعب تعرض لكدمة في الأنكل خلال مشاركته في مباراة بيراميدز على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويسعى الجهاز الطبي لتحديد درجة الإصابة وبرنامج العلاج الطبيعي، لتجهيزه لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما اشتكي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق من آلام في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام بيراميدز.

وأكد الجهاز الطبي أن الفحص المبدئي للاعب كشف عن شكواه من آلام في العضلة الخلفية، على أن يخضع لفحص جديد في مران الفريق لتحديد برنامج العلاج المناسب.

وكان كهربا غادر الشوط الأول من مباراة الفريق أمام بيراميدز، التي تقام على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد الشيخ يخضع لفحص طبي بالأهلي

الأهلي يعلن إصابة محمود متولي بقطع جزئي في الرباط الصليبي

فحص طبي لـ جيرالدو والشيخ في الأهلي

كواليس مران الأهلي الأول بالتتش بعد الفوز على إنبي

نجم الأهلي يحتفل بخطوبته على شقيقة زوجة حسام غالي

شوبير يكشف عن معلقي مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ترشيحاتنا

عيد ميلاد الهضبة.. كيف تغيرت شخصية عمرو دياب مع دينا الشربيني؟

مصادر: إصابة كهربا بشد في العضلة الخلفية ويغيب عن مباراة الأهلي و الوداد في دوري الأبطال

لميس الحديدي: إهدار ضربة الجزاء عادي جدا دي كورة.. والزملكاوية شايفين إنها مقصودة

صحفي عائد من قطر: مقالات الزمر وعبد الماجد تحمل رسائل مشفرة ضد مصر .. فيديو

ضبطية قضائية.. لجان التفتيش تبدأ أعمالها داخل الأهلي والزمالك واللجنة الأوليمبية

التعليم : تخفيض 50% من رسوم المجموعات الدراسية لأبناء المعلمين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر الرجل الأعزب وصاحب الدخل القليل بشأن كورونا.. اعرف الحكاية

فستان كشف عن خسارة وزنها.. شاهد كندة علوش تثير الجدل

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تظهر أناقة سميرة سعيد.. شاهد