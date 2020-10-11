فحص طبي لـ أليو بادجي وموقف كهربا النهائي قبل رحلة المغرب

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضوع السنغالي أليو بادجي، لاعب الفريق، لفحص طبي، بعد أن اشتكى من كدمة في الأنكل خلال مباراة بيراميدز.





وكان اللاعب تعرض لكدمة في الأنكل خلال مشاركته في مباراة بيراميدز على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.





ويسعى الجهاز الطبي لتحديد درجة الإصابة وبرنامج العلاج الطبيعي، لتجهيزه لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





فيما اشتكي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق من آلام في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام بيراميدز.





وأكد الجهاز الطبي أن الفحص المبدئي للاعب كشف عن شكواه من آلام في العضلة الخلفية، على أن يخضع لفحص جديد في مران الفريق لتحديد برنامج العلاج المناسب.





وكان كهربا غادر الشوط الأول من مباراة الفريق أمام بيراميدز، التي تقام على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري.