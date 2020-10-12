أسعار صرف الدولار فى مستهل تعاملات الاثنين 12 اكتوبر

ينشر موقع صدى البلد أسعار صرف الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين 12- 10-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر
وسجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء و15.75جنيه للبيع .
وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.66جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع .
و سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.65 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.67جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.