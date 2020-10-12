AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار صرف الدولار فى مستهل تعاملات الاثنين 12 اكتوبر

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد علام
ينشر موقع صدى البلد أسعار صرف الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين 12- 10-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر

وسجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء و15.75جنيه للبيع .

وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.66جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع .

و سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع .

وسجل  الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.65 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.67جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان  نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار صرف الدولار اليوم الاثنين 3- 8-2020

أسعار صرف الدولار خلال ختام تعاملات اليوم الأثنين 24- 8-2020

أسعار صرف الدولار في ختام تعاملات اليوم الاثنين 31- 8-2020

أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1- 9-2020

أسعار صرف الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 14- 9-2020

أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين 21- 9-2020

ترشيحاتنا

الأهلي وبيراميدز.. الأحمر يبدع ويتألق رغم النقص العددي في 75 دقيقة

تحدي الحكومة.. شاهد رقص ولعب في شوارع بريطانيا أثناء الحظر.. فيديو وصور

مرتضى يهاجم ميدو وينتقد تجاهل رموز الزمالك للنادي ‏

بطل فيديو إنقاذ طفل من الاختطاف: كان نفسي أقبض على الخاطف وملحقتش

مختار نوح: تصريحات الرئيس السيسي وضعت نهاية للأقاويل والشائعات.. فيديو

مفاجأة.. الصحة العالمية تطالب قادة العالم بعدم إغلاق البلاد لمواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم كبر سنه.. مريض يقهر فيروس كورونا بعد تعافيه من سرطان الدم

طالبة تصاب بآلام الولادة أثناء أداء امتحان مصيري.. ورد فعلها لا يصدق

صورة مرعبة لعاملات مصنع تثير الحيرة بعد ظهور شئ مخيف خلفهم